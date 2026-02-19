Dostál přišel v NHL o českého brankářského parťáka, musel na operaci

Českému hokejovému brankáři Petru Mrázkovi skončila v NHL předčasně sezona. Čtyřiatřicetiletý gólman Anaheimu, kde jako jednička působí Lukáš Dostál, podstoupil v úterý operaci kyčle a bude delší dobu mimo hru. Informoval o tom oficiální web soutěže.
Po této sezoně skončí ostravskému rodákovi Mrázkovi dvouletá smlouva na celkem 8,5 milionu dolarů, kterou podepsal ještě v Chicagu v lednu 2024.
Ducks získali Mrázka loni na konci června z Detroitu. Byl tehdy součástí výměny za jiného brankáře Johna Gibsona, Red Wings navíc přenechali kalifornskému klubu dva výběry na draftu - letos ve čtvrtém kole a v příštím roce ve druhém kole.
Jasnou jedničkou Anaheimu je v současnosti Lukáš Dostál, který zastával stejnou roli i v národním týmu na olympijském turnaji v Miláně, který skončil pro Čechy středeční čtvrtfinálovou porážkou 3:4 v prodloužení s vysoce favorizovanou Kanadou.
Mrázek i proto nastoupil v sezoně jen do deseti utkání. Vychytal tři výhry, v průměru inkasoval 4,07 gólu na utkání a měl úspěšnost zákroků 85,8 procenta.
Celkem zasáhl Mrázek v základní části NHL do 438 utkání a odchytal je s průměrem 2,87 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 90,5 procenta.
Ve 26 duelech udržel čisté konto. V play off nastoupil do 29 zápasů, má průměr 2,43 a úspěšnost 91,1 procenta. Pětkrát vychytal nulu.
Vedle Chicaga a Detroitu v zámořské lize působil i ve Philadelphii, v Carolině a Torontu.
Konec zimy? V Česku se o víkendu výrazně oteplí, ale místy bude pršet
Zimní počasí vydrží v Česku do nadcházejícího víkendu. Poté ale teploty stoupnou, v neděli může být až 12 stupňů Celsia nad nulou. Od soboty bude rovněž zataženo. Sněžit bude spíše na horách, v nižších polohách může zapršet. Vyplývá to ze čtvrteční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.
Eco miloval středověk, whisky a sémiotiku. Zůstala po něm knihovna s 35 tisíci svazky
Italský spisovatel Umberto Eco, který zemřel před deseti lety, 19. února 2016 v Miláně, patřil k nejznámějším spisovatelům světa. Vyhlášený sémiolog, ceněný teoretik středověku, filozofický polyhistor a italský vysokoškolský profesor se proslavil hned svým prvním románem Jméno růže (1980).
Jde o běžný faul, říká oponent Macinkovy diplomky Sokol. Vysvětluje, v čem je háček
Petr Macinka na bezpečnostní konferenci v Mnichově rozvířil české i zahraniční publikum. Zatímco někteří oceňují jeho ostrý tón vůči Hillary Clintonové, jiní upozorňují na argumentační faul při debatě s polským ministrem Sikorským o demokratickém deficitu Evropské unie. Macinka se hájil tím, že se tématu věnoval už ve své diplomové práci. Oponentem byl současný poslanec za ODS Petr Sokol.
ŽIVĚ„Existuje mnoho důvodů pro úder proti Íránu.“ USA už přesouvají vojenskou techniku
Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň ale podotkla, že úterní jednání o íránském jaderném programu přineslo drobný pokrok. Informují o tom agentury AFP a Reuters. Spojené státy přesouvají k Íránu velký počet lodí, bojových letadel i logistických letounů.
ŽIVĚ13. den ZOH: Malininovi psychicky pomůže další sportovní legenda
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.