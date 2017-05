Čtvrtfinále je na dosah! Čeští hokejisté zkrotili kousavé Francouze, dva góly dal Řepík

před 23 minutami

Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Paříží domácí Francii 5:2 a po páté výhře v řadě jsou blízko postupu do čtvrtfinále. Svěřenci trenéra Josefa Jandače mají na kontě 13 bodů, což by jim k postupu do bojů o medaile mělo stačit. Existuje sice ještě možnost, že Češi z vyrovnané skupiny B do play off nepostoupí, reálná ale není.

Paříž - Dvěma góly se na dnešní výhře českého týmu nad Francií podílel útočník Michal Řepík, mezi střelce se zapsali i David Pastrňák, Jan Rutta a Tomáš Zohorna. Spolehlivý výkon opět podal brankář Pavel Francouz, jenž při třech startech na šampionátu inkasoval jen třikrát. Infografika Češi poskočili tabulkou, Slováci se trápí. Projděte si program, výsledky i tabulky hokejového MS projít infografiku Francouzi, povzbuzení dobrými výsledky na turnaji, vstoupili do zápasu hodně aktivně a již po 54 sekundách hry mohl otevřít skóre Fleury, brankář Francouz byl ale připravený. Do další šance se v 5. minutě dostal Lamperier, ani on ale českého gólmana nepřekonal. Češi trpělivě čekali na příležitost a v 9. minutě se dostali do vedení. Při Meunierově trestu nejprve Pastrňák v dobré pozici netrefil puk, ale o několik vteřin později prostřelil Hardyho a připsal si premiérový gól na šampionátu. Vyrovnat mohl Stéphane da Costa, ale individuální akci nedotáhl. Francouzi poté nevyužili 46 sekund dlouhou přesilovou hru pět na tři, Kempný ale dostal čtyřminutový trest a domácí výběr při jeho pobytu na trestné lavici na začátku druhé třetiny vyrovnal. Pohlednou individuální akcí se o to postaral Stéphane da Costa. Francouzi se v přesilovkách mohli dostat i do vedení, čtyřminutový trest dostal rovněž Sobotka. Skvělý Francouz v české brance však vychytal Fleuryho a se spoluhráči udržel nerozhodný stav i při Řepíkově vyloučení, po kterém hráli domácí 50 sekund v pěti proti třem. Obětavý dříč Sobotka. Letos třikrát obletěl zeměkouli, tenisová hvězda Murray je proti němu pecivál prohlédnout galerii Řepík se bezprostředně po návratu na led dostal do brejku a jeho tečovaná střela skončila za Hardym. Ve 34. minutě mohl vyrovnat Dame Malka, Francouz si však poradil i s Lamperierovou dorážkou. Při signalizované české přesilové hře nebezpečně zakončoval Pastrňák, Hardy ale dokázal puk ramenem vyrazit. Třináct sekund po začátku trestu ale kapituloval, Rutta jej překonal střelou od modré čáry pod horní tyč. Češi se na přelomu druhé a třetí třetiny ubránili při Červenkově vyloučení a poté měli hned několik šancí přiblížit se další výhře na turnaji. Gudas, Zohorna ani aktivní Sobotka Hardyho nepřekonali, prosadil se až v 49. minutě Řepík. O dvě minuty později snížil z brejku Roussel, žádné drama se ale nekonalo. Českou výhru mohl při power play zvýšit Vrána, odkrytou domácí branku ale netrefil. Zohornova střela v 59. minutě už však v opuštěné brance skončila. Posledním soupeřem českého výběru v základní části turnaje budou v úterý hráči Švýcarska. Připravujeme podrobnosti… Skupina B (Paříž) Francie - ČR 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) Branky a nahrávky: 21. S. Da Costa (Fleury), 51. A. Roussel - 9. Pastrňák (Horák, Voráček), 27. Řepík (Kundrátek), 38. Rutta (Červenka), 49. Řepík (Kempný), 59. T. Zohorna (Horák). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Kubuš (SR) - Otmachov (Rus.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:7. Využití: 1:2. Diváci: 13.003. Francie: Hardy - Hecquefeuille, Auvitu, Besch, Manavian, Dame Malka, Janil, Raux - Bellemare, S. Da Costa, A. Roussel - Fleury, T. Da Costa, S. Treille - Perret, Meunier, Lamperier - Claireaux, Ritz, Rech. Trenér: Dave Henderson. ČR: Francouz - Gudas, Šimek, Jeřábek, Krejčík, Rutta, Kempný, Kundrátek - Voráček, Plekanec, Sobotka - Pastrňák, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Vrána, Birner - R. Hanzl, Horák, T. Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav Prospal.

autor: Sport

