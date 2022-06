Bukač: Svaz pod Králem mě otrávil zastrašováním, Alois může jako jediný něco změnit

Pracoval jako sportovní manažer a trenér v Česku i zahraničí, vede hokejovou školu. Hlavně ale Luděk Bukač mladší patřil k nejvýraznějším kritikům českého hokeje pod vedením Tomáše Krále. Ten nyní po dlouhých 14 letech skončil.

Novým šéfem hokejového svazu je Alois Hadamczik. Skončila pro vás doba temna, nebo je to složitější?

Myslím, že to dopadlo dobře, protože v současné situaci je Alois jediný člověk, který je schopný něco změnit. Má zkušenosti jako málokdo. Je dobře, že kluby dávají jasně najevo, že už jim není jedno, co se děje.

Hadamczik byl tedy vaším favoritem?

Otevřeně řeknu, že jsem mu držel palce. Docela dost spolu komunikujeme, takže jsem ho podpořil. Stejně jako někteří další kritici to vidím tak, že těžko by pomohli lidi, kteří třikrát za tři roky změnili juniorskou soutěž a před volbou nám ještě sdělovali, že za všechno můžou kluby.

Překvapilo vás, že Hadamczik vyhrál už v prvním kole, kde těsně získal nadpoloviční počet hlasů? Obecně se čekalo, že rozhodne druhé kolo mezi ním a Jiřím Šlégrem.

Spoustu lidí to překvapilo, i mě. Myslím, že tendence, aby vše běželo dál v zajetých kolejích, byla dost silná.

Vy stejně jako Hadamczik dlouhodobě kritizujete svaz a stav zdejšího hokeje. Jak moc se shodujete?

Kupodivu se shodneme ve většině sportovních věcí. Je načase, aby do našeho hokeje přišlo jiné sportovní pojetí. Aby se věci změnily. A těžko to může někdo udělat líp než Alois, který je nestranný a má obrovské zkušenosti. Na tiskové konferenci mluvil velmi dobře.

Když si tak rozumíte, nenabízí se, abyste se do dění na svazu zapojil i vy?

Podívejte, sice nejsem starý jako Alois Hadamczik, ale nejmladší taky nejsem, a tak už bych se zapojil jen do něčeho, co dává smysl. Na svazu už jsem byl (tři roky vedl mládežnické reprezentace Česka, pozn. red.), ale odešel jsem, protože přes různé politické vlivy věci změnit nešly. Celkově mě to prostředí odradilo. Pokud je kvůli kritice vyhrožováno členům vaší rodiny a lidi vás zastrašují, tak vás to otráví. To už určitě nemám zapotřebí. Málokdo si dovede představit, kolik teď bude na svazu práce. Má ji ale smysl vykonávat jen v případě, že vám nikdo nebude házet klacky pod nohy. Pokud by to tedy mělo smysl, rád pomůžu.

Nenabídl vám Alois Hadamczik nějakou pozici?

Ne, to ne. Jen dlouhodobě komunikujeme. Naše hokejová škola má kemp i v Kravařích, takže s Aloisem o hokeji nekonečně diskutujeme. Mimochodem, právě diskuze v našem hnutí chyběla. Ti, co diskutovali, byli okamžitě umlčeni. Teď se samozřejmě do některých lidí kope, protože ztratili vliv a moc. Řeší se, skoro až nedůstojným způsobem, kauzy jako Litoměřice. Když jsem je po juniorském mistrovství světa v Ostravě kritizoval já a moje rodina z toho měla potíže, nikdo se ke mně nepřidal.

O Litoměřicích se na volební konferenci debatovalo dost emotivně. Patříte tedy k těm, kterým svazový klub v první lize nedává smysl?

Je to styl práce NDR, kde měli dva kluby. My ale nemůžeme zlepšit náš hokej v jednom klubu, ať už by pracoval sebelépe. Pokud tady chcete dát vizi mladým hráčům, musíte zlepšit hokej jako celek. Musí běžet v Táboře, Chrudimi, Pardubicích, Budějovicích… Svaz musí podpořit celé hnutí, ne jeden projekt, který vlastně nepřinesl žádné výsledky.

Může Hadamczik s českým hokejem vůbec pohnout? Výkonný výbor zůstal v téměř totožném složení a další volby jsou už za dva roky.

Ano, budou tam lidi, kteří šli proti vám. Já si ale myslím, že si s tím Alois poradí. Také nejde o to, aby byly hned nějaké super výsledky. Hlavně musíme úplně jinak nastavit systém. Za dva roky se to může povést, i když práce bude až až. Hoříme na více frontách. Potřebujeme lépe bruslit a mít kvalitní soutěže nejen v dorostu a juniorech, ale už od žáků, kde vidím jeden z největších kamenů úrazu. Těch věcí je víc, třeba ještě školení trenérů, které nemáme.

Jak může Hadamczik veřejnost přesvědčit, že něco dělá lépe? Výsledky práce s mládeží, o kterou jde především, jsou vidět třeba až za deset let.

Můžou být vidět i daleko rychleji. Myslím ale, že Alois to po zvolení všechno řekl. Chce, aby se některé věci neděly, třeba přemisťování věrných. Že když někdo skončí ve funkci A, tak se hned nedá do funkce B. Jedinou možnou cestou je, že se nastaví přísná pravidla, která všichni budou respektovat. Ne že když funkcionář klubu A zná funkcionáře klubu B nebo někoho na svazu, tak si dokáže upravit pravidla tak, aby to vyhovovalo jeho klubu. Alois Hadamczik jasně řekl, že chce dělat dobro pro hokej, ne jednotlivé kluby. S tím přijde důvěra ve svaz a nakonec i výsledky.

Souhlasíte s Hadamczikovým vyjádřením, že český hokej potřebuje tvrdou ruku?

Já po tom volám už dlouho. Když se podíváte na stránky svazu, tak je tam manažer manažera a manažer manažera. Máte pod sebou pět manažerů, ale nikdo za nic nezodpovídá. Poslední dobou jsem si nevšiml, že by někdo převzal osobní zodpovědnost za to, že navrhl špatnou soutěž nebo žákovská pravidla.