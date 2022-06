Nepřicházím házet granát, prohlásil vítěz Hadamczik. Slíbil ale tvrdou ruku

Nový prezident Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Alois Hadamczik nechce po zvolení do funkce automaticky dělat velké změny a slibovat revoluční řešení. Chce se ale zasadit o zlepšení výchovy mladých hráčů a ekonomické kondice svazu. Nástupce Tomáše Krále byl do funkce zvolen dva dny před sedmdesátými narozeninami.

"Je to dárek ve formě práce. Je to důvěra, za kterou musím pracovat. Já jsem se o to přihlásil, takže za to delegátům děkuji," řekl Hadamczik po volbě.

"Žádná velká oslava ale nebude. Přijel jsem na konferenci s tím, že nechci bojovat. Teď mohu pár dní říkat, že mě udělali prezidentem svazu, ale mám před sebou hodně práce a úkolů," uvedl.

Bývalý trenér národního týmu, který s reprezentací získal medaili na juniorském i seniorského světovém šampionátu i na olympijských hrách, chce v nové funkci zúročit dlouholeté životní zkušenosti.

"Nepřicházím na svaz, abych někomu vyhrožoval, abych někde hodil granát a řekl, že se musí plno lidí vyměnit. Nepřicházím s kamarády, kteří potřebují pozici. Přicházím se svým jménem a chci, aby to jméno mělo úspěch," podotkl.

Nechce dělat unáhlené kroky. "Chci jít nahoru po jednom schodu a neslibovat hory doly. Když jdete postupně, většinou se cíle plní. Když řeknete, že skočíte na desátý schod, tak většinou spadnete dolů. A já bych nerad spadl," řekl.

Je připraven spolupracovat se schopnými lidmi a nebojí se ani spolupráce s výkonným výborem, který byl zvolen až na Aleše Kmoníčka již před dvěma lety na přání Krále.

"Věřím, že najdu cestu, abych většinu lidí ve výkonném výboru přesvědčil, že to, co chceme změnit a udělat, je správné," řekl Hadamczik, jehož konference ČSLH zavázala, aby nechal provést hloubkový audit fungování svazu.

"Musí se udělat. Je ale třeba se zamyslet nad tím, co musíme v první řadě udělat. Potřebuji ale trochu prostoru, protože se musím dostat k určitým informacím. Určitě se ale nestane, že když někdo ztratí pozici A, dostane pozici B," uvedl.

Osobně je připraven pracovat na maximum, což očekává i od kolegů. "To, co budu dělat já, musí odvádět i další osoby na svazu. Určitě budu jezdit za kluby a budu s nimi hodně jednat, protože zodpovědnost za výchovu hráčů mají oni. Oni musí zlepšit práci s mládeží, musíme dát rodičům najevo, že proces je tak dobrý, že nemusí jezdit v létě na kempy," řekl Hadamczik.

Nový muž číslo jedna českého hokeje je připraven jednat i s vrcholnými představiteli české vlády, aby více podporovali sport.

"Musíme ale brát v úvahu, že vláda má své problémy, svůj čas a vše může trvat dlouho. První peníze, které bychom mohly získat nejrychleji, se dají získat zjištěním toho, zda je potřeba, aby na svazu pracovalo tolik lidí. Jestli je potřeba, aby tam bylo to či ono," uvedl Hadamczik.

Řekl, že věří, že je schopen ušetřit deset procent ročního rozpočtu svazu, tedy přibližně 50 milionů korun. Vedle toho se chystá oslovit firmy, jejichž představitelé mu slíbili, že v případě, že ve volbě uspěje, hokej podpoří. "Jsem zvědavý, zda dodrží slovo," podotkl.

Hokejový svaz se podle něj musí chovat adekvátně ekonomické kondici, ve které je. "Nemáme plný měšec, abychom mohli říct, že je to jedno. V rodině je to také tak, že když nemáte na auto, tak jezdíte na kole. A když máme na škodovku, jezdíte v ní, když máte na mercedes, koupíte si mercedes. Musíme začít šetřit u sebe," uvedl Hadamczik.

Hokej stejně jako ostatní sporty podle něj potřebuje tvrdou ruku. "Na všech úsecích. Vůči sobě i vůči ostatním. To je moje krédo, se kterým (na svaz) vcházím," řekl.

Hadamczik byl trochu nečekaně zvolen hned v prvním kole, poté co dostal 31 hlasů od 59 delegátů, kteří byli přítomni v sále. "Samozřejmě, že jsem byl překvapen, když vedle mě seděli hráčské osobnosti a lidi, kteří mají klub, jako Béďa Ščerban," řekl Hadamczik, který porazil Jiřího Šlégra, Dominika Haška, Bedřicha Ščerbana a Otakara Černého. Druhý Šlégr získal 16 hlasů.

"Důvěra je obrovská a nebudu chtít lidi zklamat," řekl Hadamczik, jenž žije v Kravařích na Opavsku. Teď je ale připraven přesunout se do Prahy. Zda bude kandidovat i za dva roky, kdy mu skončí současný mandát, neřekl.

"Co bude za dva roky, nad tím nepřemýšlím. Jsem překvapený, že mě tolik lidí napoprvé zvolilo. Teď si musím pár dní duševně odpočinout a začít jednat. Co bude za dva roky, to ani nevíme, zda budeme žít," dodal Hadamczik.