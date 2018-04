Brankář Škarek opouští Jihlavu. Teď ho čeká draft, v Evropě by působil v Lahti

před 2 hodinami

Jihlava - Hokejový brankář Jakub Škarek opouští Jihlavu, která po roce v extralize sestoupila do první ligy. O dalším působišti talentovaného osmnáctiletého hráče rozhodne až červnový draft NHL, ale už nyní je jasné, že v případě setrvání v Evropě bude působit v Lahti.

"Kuba Škarek jde na draft. Příští rok u nás působit nebude. Buď si ho stáhne klub, který ho případně draftuje, a podepíše s ním smlouvu, nebo ho nechá ještě v Evropě. V takovém případě bude hrát v týmu Pelicans Lahti," řekl klubovému webu jednatel Dukly Bedřich Ščerban.

"Dohoda s finským klubem je taková, že na sezonu se bude nahlížet tak, jako kdyby chytal v Dukle Jihlava. Tím je ošetřena ekonomická stránka," uvedl Ščerban. "Pokud bude smlouva do NHL podepsaná letos, výchovné náleží Dukle. Pokud by Kuba podepsal smlouvu až po příští sezoně, výchovné, které se platí při odchodu hráče do NHL, náleží stoprocentně také Dukle. K tomu finský klub musí zaplatit za hostování v příští sezoně."

Účastník dvou mistrovství světa do 20 let odchytal v této sezoně v základní části extraligy 21 zápasů s průměrem 2,41 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 91,25 procenta a jednou udržel čisté konto. Odchytal i dva duely v play out a tři v neúspěšné baráži o udržení v extralize.

"Na celkové působení v Dukle budu vzpomínat jednoznačně pozitivně. Jsem neskutečně vděčný, že jsem tady mohl hrát. Kdyby byla někdy v budoucnu možnost zase v Jihlavě působit, nebránil bych se," uvedl Škarek.

V klubu nebudou pokračovat ani kanadští útočníci Zach Hamill, Wacey Rabbit, další forvard Lukáš Žálčík, z obránců pak Jan Zdráhal a Švéd Erik de la Rose ani norský gólman Lars Volden. Z hostování se vracejí do svých klubů obránce Matěj Stříteský a útočníci Jiří Rys (oba Mladá Boleslav) a Petr Straka (Plzeň). Další angažmá brankáře Josefa Kořenáře závisí na San Jose, které vlastní jeho práva v NHL.