Slovák Bakoš končí v mistrovském Třinci, místo mu zabral krajan Hudáček

Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš předčasně končí angažmá v mistrovském Třinci. S dvaatřicetiletým účastníkem dvou mistrovství světa a olympijských her v roce 2018 v Pchjongčchangu se Oceláři dohodli na ukončení spolupráce. Bakoš přišel do Třince v lednu po působení v Soči v KHL a stihl za Oceláře sehrát jen 13 utkání, z toho dvě v play off.

"V lednu jsme nečekali s ohledem na podepsaný dlouhodobý kontrakt, že by se v létě mohl na trhu objevit Libor Hudáček, o kterého jsme měli dlouhodobě zájem. Martin i Libor jsou praváci a mají podobný herní styl, místo je však jen pro jednoho. S Martinem jsme se proto dohodli na ukončení jeho smlouvy. Děkujeme za odvedené služby a přejeme mu hodně štěstí v další kariéře," řekl klubovému webu sportovní ředitel Třince Jan Peterek. Bakoš se jako bývalý hráč Liberce vrátil do české extraligy po necelých čtyřech letech, během kterých působil i na farmě Bostonu v Providence v AHL, ve Vladivostoku a ve Spartaku Moskva. Na severu Čech hrál v letech 2014 až 2016 a v sezoně 2017/18. S Bílými Tygry získal titul v roce 2016, zajistil ho vítěznou trefou v prodloužení šestého finále na ledě Sparty. "Budu na Oceláře vzpomínat jen v tom nejlepším. Je to profesionální hokejová organizace, v kádru je velká konkurence. Někdy se ale stane, že se angažmá nepovede podle představ. Přišel jsem do rozběhnutého vlaku, který drtil soupeře i beze mě. Takže jsem neměl prostor předvést, že jsem platný hráč. Chci hrát co nejvíce, proto jsme se dohodli, že se naše cesty s Oceláři rozejdou," prohlásil Bakoš.