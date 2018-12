USA famózně finišovaly, Švédové na MS přesto protáhli neuvěřitelnou sérii

před 3 hodinami

Hokejisté Spojených států amerických dokázali v přímém souboji o první místo ve skupině B na mistrovství světa hráčů do 20 let proti Švédsku i přes nepříznivý stav vybojovat bod. Ještě ve 49. minutě přitom prohrávali 0:4. Díky čistému hattricku i asistenci Ryana Poehlinga vyrovnali, ale ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o jejich porážce Adam Boqvist. Neporažení Švédové vedou o bod před USA.

"Sice jsme nakonec prohráli, ale myslím, že nám takový vývoj z dlouhodobého hlediska pomůže. Museli jsme ukázat svou hrdost a myslím, že se nám to povedlo," řekl Poehling webu iihf.com.

Švédští junioři vyhráli v základní skupině světového šampionátu už 47. zápas v řadě. Neuvěřitelná série odstartovala na MS 2007.

Američanům v druhém utkání za sebou chyběl pro zranění sedmnáctiletý útočník Jack Hughes, favorit draftu NHL v příštím roce. Měl by se ale vrátit a být na play off připravený. "Je to každý den lepší. Věřím, že se brzy do sestavy vrátí," řekl obránce Quinn Hughes, starší bratr talentovaného hráče.

Vedle Švédska a USA si zajistili postup do čtvrtfinále také Finové, kteří porazili Slovensko 5:1. Slováky čeká boj o postup do play off s nováčkem Kazachstánem, který je také bez bodu.

Ve skupině A Švýcarsko díky hattricku Philippa Kurasheva vyhrálo nad Dánskem 4:0 a posunulo se na třetí místo o dva body před českou reprezentaci. Po Kanadě a Rusku získalo také jistotu postupu do play off.

Dánové zůstávají poslední bez bodu. Aby unikli boji o udržení, museli by v pondělí český tým porazit v normální hrací době.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě:

Skupina A (Vancouver):

Dánsko - Švýcarsko 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Kurashev (Müller, Berni), 20. Kurashev (Eggenberger, Moser), 34. Le Coultre (Sigrist, Müller), 42. Kurashev (Gross, Berni). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Sidorenko (Běl.) - Oliver (USA), Šefčík (SR). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 10.279.

Skupina B (Victoria):

Slovensko - Finsko 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Miloš Roman (Fehérváry, Ivan) - 13. Jokiharju (Heponiemi, Tolvanen), 17. Virtanen (Vaakanainen, Talvitie), 23. Heinola (Kakko, Jokiharju), 34. Lundell (Heinola), 54. Laaksonen (Tolvanen, Luukkonen). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) - Harrington (Kan.), Hynek (ČR). Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 6045.

Švédsko - USA 5:4 v prodl. (1:0, 2:0, 1:4 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Westerlund (Fagemo, Elvenes), 30. Hugg (Bemström, Broberg), 33. Bemström (D. Gustafsson), 43. E. Brännström (Gustafsson, Westerlund), 64. A. Boqvist (Olofsson) - 50. M. Anderson (Chmelevski, Poehling), 54. Poehling (Wahlstrom, Chmelevski), 60. Poehling (Wahlstrom, Q. Hughes), 60. Poehling (Farabee). Rozhodčí: Ingram (Kan.), Romasko (Rus.) - Chaput (Kan), Kovacs (Švýc.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 6602.