"Úplně něco jiného." Eliáš láká exparťáky k hokeji na Letné, ve hře je i superhvězda

Po současných hvězdách hokejové NHL přijedou do Prahy i ty bývalé. Na Letenské pláni by si pod širým nebem mohl zahrát i Eric Lindros.

"Určitě tady budou skvělá jména, skvělí hokejisté," slibuje bývalý vynikající útočník Patrik Eliáš, jeden z ambasadorů prosincových Winter Hockey Games.

Tím druhým je Jakub Voráček, který kariéru oficiálně ještě neukončil, ale po opakovaných otřesech mozku už se k profesionálnímu hokeji s největší pravděpodobností nevrátí. V roli ambasadora by chtěl do Prahy přivést někdejší superhvězdu NHL Lindrose a další velká jména.

"Loví" je spolu s Eliášem a ještě Slavomírem Lenerem, jenž býval trenérským asistentem v Calgary a na Floridě.

"Praha je pro všechny sama o sobě lákavá destinace, kor v předvánočním období," popisuje Eliáš, na co zahraniční hvězdy vábí. "Kluci mohou přijet a zahrát si skvělou akci, výjimečnou tím, že bude pod širým nebem na vynikajícím místě a ve skvělém městě."

Hrát se bude na Letenské pláni. Kousek od stadionu fotbalové Sparty vyroste ledové plocha s tribunami pro 16 tisíc diváků.

Celkem se od 5. do 8. prosince uskuteční sedm zápasů. Vedle dvou extraligových i jeden prvoligový, univerzitní, slovenský a německý. Akce vyvrcholí soubojem českých a zahraničních legend.

Voráčkovi už slíbili účast třeba Scott Hartnell či Wayne Simmonds, jeho bývalí parťáci z Philadelphie.

Eliáš zase zlanařil ze svého New Jersey Bobbyho Holíka nebo Brendana Morrisona, s nímž v roce 1999 v rámci jednání o platu "stávkoval" v Třebíči a Pardubicích.

Morrison později proslul ve Vancouveru jako centr Markuse Näslunda a Todda Bertuzziho. Také byl ústřední postavou proslulé arbitráže o plat, při níž kvůli argumentům protistrany vybuchl smíchy.

Oproti původním plánům zřejmě nedorazí Eliášův bývalý centr Jason Arnott. "Měsíc chodil trénovat, ale nedávno mi bohužel oznámil, že si utrhl rameno, rotátor. V tomhle věku už musíme být opatrnější, takže to bohužel asi nevyjde," líčí Eliáš.

Sám výstroj ve 48 letech navlékne, zápas pod širým nebem pro něj nebude novinkou.

Zahrál si ho na sklonku kariéry v NHL. V roce 2014 na slavném stadionu baseballových Yankees podlehl s New Jersey newyorským Rangers 3:7. Vstřelil ale dvě branky včetně té úvodní.

"Měl jsem první gól v historii na Yankee Stadium, na to člověk nezapomene. I když jsem Evropan, tak jsem vnímal historii Yankees a baseballu. Bylo nádherné se pohybovat v jejich zázemí," líčí.

Na Letné čeká další specifickou zkušenost.

"Venku je to i po herní stránce úplně něco jiného. Ať chcete, nebo ne, kvalita ledu nemůže být taková jako v uzavřené hale. Na druhou stranu, rybník to taky není. Mohou nastat časové prodlevy, my jsme čekali hodinu a půl kvůli světlu. Takže ano, je to jiné, ale všichni, kteří se toho zúčastní, to berou jako velký zážitek," dodává Eliáš.