Z ruské chlouby je ostuda. Největší hokejová hala světa chrlí potíže, klub ji opouští

Největší hokejová aréna světa je po zahájení provozu v problémech. Jen co se tam Petrohrad přestěhoval, jde kvůli nedostatkům zase pryč. Příští sezonu odehraje ve staré hale.

V ruském Petrohradu otevřeli v prosinci 2023 SKA Arenu, která je dle kapacity největší hokejovou halou na světě. | Video: Associated Press

Postavit největší hokejový stánek na planetě, větší než mají Kanaďané. To byl plán Gennadije Timčenka, ruského oligarchy a blízkého spolupracovníka prezidenta Vladimira Putina.

Povedlo se. Petrohradská SKA Arena zahájila provoz v prosinci minulého roku Utkáním hvězd Kontinentální ligy.

Letos v únoru se tam pak na závěr základní části a play off KHL nastěhovali hokejisté Petrohradu, byť původně byl přesun v plánu spíš až pro nadcházející ročník.

Na některé zápasy podle oficiálních čísel dorazilo do ochozů téměř 24 tisíc diváků.

Jinak je hokejová kapacita haly 21 542 míst, čímž o 254 sedaček překonává Bell Centre v kanadském Montrealu, dřívější dlouholetou jedničku.

Po jedenácti utkáních však Petrohrad v obří aréně končí, alespoň pro tuto chvíli. Klub oznámil, že příští sezonu odehraje v Ledovém paláci, své staré hale, která pojme o více než devět tisíc diváků méně.

Důvodem jsou nedostatky SKA Areny, podtržené červnovým požárem, který zasáhl plochu o velikosti 225 metrů čtverečních a poničil i část tribuny.

"Bohužel tam došlo k požáru, objevili jsme řadu nedostatků. Víme, že ta aréna je funkční a rádi bychom tam hráli, ale jen za patřičných technických, technologických a organizačních podmínek. Těmi organizačními myslím to, kdo je za co odpovědný a kdo co řídí. Také je třeba vyřešit finanční a obchodní záležitosti," řekl deníku Sport-Express předseda klubového představenstva a někdejší šéf KHL Alexandr Medveděv.

Předběžnou příčinou požáru je vadná elektroinstalace.

Kritici poukazovali na nedodělanost SKA Areny už při prosincovém otevření.

"Internetem kolovalo mnoho zarážejících fotek. V místech, kam diváci neměli přístup, vypadalo vše smutně - trčící dráty, nefunkční turnikety, zablokované nouzové východy, stopy po ukvapeném dokončení oprav," poznamenal web Championat.

Někteří hokejisté si zase stěžovali na špatný led a osvětlení.

Obří multifunkční hala měla být původně velkolepým dějištěm hokejového mistrovství světa 2023 v Petrohradu. Rusko ale kvůli Putinově válce na Ukrajině o pořadatelství přišlo. Stejně jako o účast na všech akcích pod hlavičkou hokejové federace IIHF.

SKA Arena tak musela na mezinárodní publikum zapomenout. Zatím však kupodivu nezáří ani před tím domácím. Hokej ještě dlouho hostit nebude a na programu momentálně nemá ani jiné akce.

Vyšla přitom draho. Původně měla stát "jen" 20 miliard rublů (v přepočtu přes pět miliard korun), ale kvůli koronavirové pandemii, nedostatku pracovníků, inflaci nebo rostoucím cenám materiálu spolkla nakonec třikrát vyšší sumu.

Pro srovnání - hala Rogers Place v kanadském Edmontonu, otevřená před necelými osmi roky, byla i se započtením inflace zhruba o třetinu levnější.

Tamní Oilers v čele s Connorem McDavidem se tam navíc přestěhovali krátce po otevření a hned na první pokus. Petrohradu první přesun nevyšel. Zatím se musí spokojit s 24 let starým Ledovým palácem.