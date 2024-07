"Byl jsem zoufalý." Útočník vylíčil krizi v Bostonu, draftový krach dostal tečku

V prvním kole draftu NHL 2015 si Boston slavně vybral hned tři hokejisty, teď už nemá ani jednoho z nich. Posledním odpadlíkem je křídelník Jake DeBrusk, který o svém komplikovaném vztahu s klubem otevřeně promluvil.

Dlouhodobě se drží v nadprůměru či rovnou ve špice NHL. Není to ale tak dávno, co bostonští Bruins krátce, dvě sezony mezi roky 2014 a 2016, pobývali mimo play off.

Výkonnostní propad je ihned přiměl k rychlé přestavbě, kdy díky velkým výměnám získali dvě volby v prvním kole draftu 2015.

S tou svojí tedy měli hned tři - na celkovém 13., 14. a 15. místě. Nevídaný luxus.

Nový generální manažer Bostonu Don Sweeney postupně ukázal na obránce Jakuba Zbořila, útočníka Jakea DeBruska a dalšího forvarda Zacha Senyshyna.

Ne ze všech prvokolařů jsou hvězdy, ale počítalo se s tím, že alespoň někdo zazáří ve velkém a stane se páteří mančaftu. Při tolika výběrech byla pravděpodobnost vysoká.

Čas ale vyvedl Sweeneyho z omylu.

Senyshyn odehrál za Bruins pouhých 14 zápasů a momentálně nastupuje v německé nejvyšší lize.

Zbořil byl o něco úspěšnější, ale ani on nenašel v sestavě Bostonu stálé místo. V uplynulé sezoně, kterou celou strávil na farmě, odešel výměnou do Columbusu. Aktuálně je bez smlouvy.

Jediný DeBrusk naznačil, že by mohl být velkou hvězdou. Po prvotním vzletu se ale utápěl v nevyrovnanosti.

Ve čtvrtém roce v NHL padl na dno. Produktivitou stačil sotva na třetí lajnu a ve vyřazovacích bojích zažil posazení na tribunu. Ještě v letní pauze požádal o výměnu, což se dřív nevědělo.

"Když jsem viděl, jak se formuje tým na další ročník, a představoval si, kde bych tak asi mohl hrát, tak mě i s ohledem na to, jak pro mě končil předchozí rok, napadlo, že by to chtělo nový start pro obě strany," přiznal DeBrusk v podcastu The Cam & Strick.

Sezonu přesto odstartoval u Bruins. A protože stále marně hledal formu, svou žádost o trejd na podzim zopakoval. Tentokrát však pronikla na veřejnost.

"Vím, že jsem si tím udělal nějaké nepřátele. V Bostonu jsou fanoušci různí a přijít s takovou žádostí není hezké," poznamenal Kanaďan.

"Já jsem ale prostě potřeboval změnu. Hrál jsem čím dál hůř. V tu chvíli už jsem bojoval o vlastní kariéru, byl jsem zoufalý," dodal.

I díky spoluhráčům, kteří ho podrželi, však z krize posléze vybředl a požadavek na výměnu odvolal. Navíc ještě v téže sezoně kývl na nový kontrakt.

Pohádkový konec z toho ale nebyl, alespoň ne pro Bruins.

Po otevření letošního trhu podepsal 27letý DeBrusk, jenž se poprvé stal volným hráčem bez omezení, životní smlouvu s Vancouverem. Odešel bez přímé náhrady. V příštích sedmi letech si vydělá 38,5 milionu dolarů, v průměru 5,5 milionu za rok. A dostane šanci hrát vedle superhvězdného centra Eliase Petterssona.

První kolo draftu 2015 tak pro Boston definitivně skončilo neslavně.

Trojnásobný přehmat je však vykompenzovaný ještě o jeden rok starším draftem, kde Bruins trefili jackpot.

Až z 25. příčky ulovili superhvězdného Davida Pastrňáka, na kterém teď mužstvo stojí.