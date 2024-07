V Rusku upoutali novým pravidlem. NHL, zaveď ho co nejdříve, zní v zámoří

V Rusku otestují nové hokejové pravidlo, které má potenciál celosvětově změnit podobu prodloužení tři na tři.

Na podzim 2015 spustila NHL revoluci. Zavedla pětiminutové prodloužení tři na tři, které nahradilo obdobu se čtyřmi hráči na každé straně.

Diváci nejlepší ligy planety rázem viděli do té doby téměř nevídané záběry. Hokejisté bez ustání pádili do útoku a zpět, šance střídala šanci. Nové prodloužení kolikrát přineslo víc akce než celá základní hrací doba. Proto se pak rozšířilo do celého světa.

Aktuálně však souboj tří hráčů na každé straně vypadá jinak než před lety. Místy stále nabízí popisovanou zběsilost, často ale sklouzává do taktické bitvy s řadou přihrávek zpět do vlastního pásma.

Ruská KHL chce tento trend zarazit.

Ve své juniorské soutěži MHL, kterou kdysi hrály i Karlovy Vary, otestuje v nadcházející sezoně pravidlo na podporu ofenzivy.

Pokud v prodloužení tři na tři hráči útočícího týmu přejedou s pukem červenou čáru, už s ním nebudou moct zpět na vlastní polovinu. Pokud tak přesto učiní, bude následovat buly v jejich obranném pásmu. V případě každého dalšího prohřešku přijde místo zmíněného vhazování dvouminutový trest.

Úprava ve světě zaujala, přinesla řadu pozitivních ohlasů.

"NHL by toto pravidlo měla přijmout co nejdříve," vybídl zámořskou ligu Adam Proteau z časopisu The Hockey News.

"V zápasech ruského juniorského hokeje určitě uvidíme více obratů ve hře a více akce. Jakmile zbytek hokejového světa uvidí, jak efektivní je tato změna při vytváření zábavnějšího zážitku pro fanoušky a hráče, mohly by ji zavést i další soutěže," předpověděl.

NHL už o změnách v prodloužení přemýšlela, a to i s ohledem na kontroverzní nájezdy.

Právě kvůli nim prodloužení tři na tři zavedla, chtěla snížit jejich počet, což se podařilo. V poslední základní části rozhodly nájezdy jen přes šest procent zápasů, před podzimem 2015 to bylo zhruba dvakrát více.

Mnohým však tento pokles stále nepřijde dostatečný.

Když web The Athletic na předminulém All Star víkendu položil 16 hvězdám otázku, jestli by uvítaly desetiminutové prodloužení, aby ubylo nájezdů, 12 z nich, tedy 75 procent, odpovědělo, že ano.

Navýšení současné pětiminutové délky je jedním z návrhů, jak ještě snížit podíl nájezdů. Třeba farmářská ECHL před lety rozšířila prodloužení na sedm minut.

V minulosti už se probíral také časový limit na střelu nebo to, co nyní zavedli v Rusku, tedy trestání úprku zpět na vlastní polovinu. Nejde tedy o nic nového. Vlastně je to zjevná inspirace z basketbalu.

NHL se k "basketbalovému" pravidlu v prodloužení zatím neodhodlala, protože má obavu o narušení plynulosti hry.

Pro příští sezonu představila jen méně zásadní změny v pravidlech. Bránící tým například nebude moct střídat, pokud jeho brankář omylem posune bránu. Také se nebude tolerovat posedávání hráčů na mantinelech. Hříšníci nejdřív dostanou varování, poté dvouminutový trest za nesportovní chování.