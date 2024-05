Nakládačka, jakou Švédi od Česka nezažili. Nepopsatelný zážitek, jásají hokejisté

Čeští hokejisté v semifinále domácího mistrovství světa šokovali. Ne ani tak z důvodu, že vyřadili mírně favorizované Švédsko, ale tím, že mu uštědřili nevídaný debakl 7:3.

V dosavadním průběhu šampionátu nedokázali Češi žádnému silnému týmu vstřelit branku při hře pět na pět.

Proti Švédsku, týmu, který měl s pouhými deseti inkasovanými góly nejlepší obranu turnaje, se jim to povedlo hned sedmkrát.

"Každý zápas je jiný. S Američany, kteří také přivezli dobré mužstvo, to ve čtvrtfinále byla taktická záležitost se skvělými gólmany na obou stranách. Teď to bylo jiné. Když sledujete NHL, taky tam máte třeba zápasy 1:0, 2:1 a pak bum - 6:1. Někdy to tak sedne. Naše produktivita byla excelentní," pochvaloval si trenér Radim Rulík.

Češi zvítězili, přestože na střely prohráli 23:40.

Nejpozoruhodnější pasáž přišla v prostředním dějství, kdy čeští reprezentanti skórovali třikrát během necelých tří minut a nabrali vedení 5:2.



Famózní třígólový úsek načal útočník Ondřej Kaše, který po trefě zběsile mlátil do plexiskla. "Mám procítěné momenty," usmíval se po postupu. "Takové ale mám i na střídačce, ať už skóruje kdokoliv. Vždycky je to takový blackout. Asi to vypovídá o tom, jak moc chceme, jak moc jsme tady jako jeden člověk. Doufám, že to z nás vyzařuje."

Bleskurychlé odskočení na 5:2 strhlo také vyprodanou pražskou halu.

"Fantazie, to byla úplně neuvěřitelná atmosféra," vybavil si úsek obránce Jan Rutta. "Takhle zvládnout čtvrtfinále, semifinále… S takovými fanoušky je to nepopsatelný zážitek."

Centr Lukáš Sedlák mohl jen přikyvovat. "Postup je krásný, o to víc, že hrajeme v Praze. Lidi blázní, slyšíte hymnu, je prostě nádhera tady hrát. Všichni jsme si uvědomovali, jaké máme štěstí, že to zrovna na nás vyšlo," líčil.

Češi dali sedm gólů Švédsku vůbec poprvé na velkém turnaji.

Doteď byla z pohledu vstřelených branek maximem čtvrtfinálová výhra 6:1 na Světovém poháru 2004. Na mistrovství světa byl strop na pěti trefách (5:6 po nájezdech na MS 2015 a 5:2 o čtyři roky později).

To Seveřané už Čechům "sedmičku" uštědřili, v semifinále zimní olympiády 2006 vyhráli 7:3.

Teď střelecká salva přišla v opačném gardu, což zřejmě nikdo nečekal. Švédové totiž na probíhající šampionát přivezli takřka olympijskou obranu.

"Jejich síla byla opravdu obrovská," smekl Rulík. "Podle mě strašně pomohlo domácí prostředí, dodalo nám impulz, energii navíc. Myslím, že kdybychom nehráli doma, tak bychom to proti takhle silnému týmu měli daleko těžší."

Nabitou soupisku soupeře registroval také obránce Radko Gudas. "Mají tady sestavu, která se jen tak nevidí. Bylo jasné, že chvílemi nás k tomu nebudou pouštět. Ale zvládli jsme to. Jsem hrozně pyšný, jak kluci dneska pracovali."

Díky tomu je Česko po 14 letech ve finále mistrovství světa.

"Super, kouknu na to v pondělních novinách," vtipkoval Gudas.