Hložek mění dres. Z Leverkusenu míří do Premier League

Český fotbalový reprezentant Adam Hložek je blízko odchodu z Leverkusenu do týmu nováčka anglické ligy Leicesteru. Podle obvykle dobře informovaného specialisty na přestupy Fabrizia Romana jednání mezi kluby finišují. Dvaadvacetiletý ofenzivní univerzál by měl senzačního vítěze Premier League z roku 2016 posílit na roční hostování s povinnou opcí na přestup.

Do Leverkusenu přišel Hložek předloni z pražské Sparty a smlouvu má ještě na tři roky. V uplynulé sezoně vyhrál s Bayerem německou ligu i pohár. V bundeslize však účastník nedávného mistrovství Evropy nepatřil do základní sestavy, šanci dostával spíše v Evropské lize. Za Leverkusen v minulém ročníku zasáhl do 36 soutěžních duelů a měl bilanci sedmi branek a pěti asistencí.

O Hložkově možném odchodu z Bayeru kvůli nižšímu vytížení se mluví delší dobu. Zájem o něj podle médií měl také Stuttgart, který skončil v německé lize druhý za Leverkusenem a kvalifikoval se do Ligy mistrů.

Leicester letos vyhrál druhou ligu a po roce se vrátil do Premier League. Kapitánem týmu je sedmatřicetiletý útočník Jamie Vardy, který nedávno prodloužil smlouvu o další rok. Vardy je klubovou ikonou. V Leicesteru působí už 12 sezon, před osmi lety s ním získal titul a v sezoně 2019/20 byl nejlepším střelcem anglické ligy.