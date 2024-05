"Obrovská ztráta." Hertl chtěl přijet na MS do Prahy, klub ho ale neuvolnil

Útočník Tomáš Hertl se k reprezentaci na domácím hokejovém mistrovství světa navzdory vyřazení týmu Vegas v 1. kole play off NHL nepřipojí.

Generální manažer národního mužstva Petr Nedvěd před dnešním prvním tréninkem v O2 areně oznámil, že klub hráče neuvolnil.

"Tomáš Hertl se bohužel k mužstvu nepřipojí. Měl zájem přijet, byli jsme domluvení, ale klub nám to neumožnil," prohlásil Nedvěd.

"Pro nás je to obrovská ztráta, těšili jsme se na něho, ale bohužel… Musíme to respektovat," doplnil manažer reprezentace.

Nedvěd přiznal, že do určité míry sehrál roli Hertlův nedávný operační zákrok kolena, přestože držitel bronzu z MS 2022 v Tampere odehrál po zotavení šest zápasů základní části a následně i všech sedm duelů série play off proti Dallasu (3:4 na zápasy).

"Tomáš je pro Vegas samozřejmě investicí na dalších šest let. Odehrál sice play off a hrál něco kolem dvaceti minut, měl velkou porci na ledě, ale to koleno není stoprocentní," přiznal Nedvěd.

"A já jsem tak nějak tušil, že k tomuhle dojde, že klub se k tomu postaví záporně a nebude chtít, aby hrál na mistrovství světa," dodal.

Jiný útočník David Kämpf naopak prošel výstupní zdravotní prohlídkou i pohovory v Torontu a je na cestě do Česka. K výběru kouče Radima Rulíka by se měl připojit ve čtvrtek.

"Ohledně Davida jsou ty zprávy naopak pozitivní. Odletěl ze zámoří, zítra odpoledne by měl být v Praze a připojí se k nám ve čtvrtek na tréninku," řekl Nedvěd.

Šampionát začne v Praze a Ostravě v pátek. Český tým nastoupí v úvodním hracím dnu ve 20:20 proti Finsku.