Hašek zůstává trenérem reprezentace, výkonný výbor jeho možné odvolání neřešil

Trenér Ivan Hašek podle očekávání zůstává trenérem české reprezentace. Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR na dnešním zasedání jeho možné odvolání neřešil, uvedl předseda Petr Fousek.

Vedení FAČR ale vyjádřilo velkou nespokojenost s debaklem 1:4 v Gruzii v zářijovém úvodním utkání nového ročníku Ligy národů a zdůraznilo, že v říjnových zápasech proti Albánii a Ukrajině očekává úspěšné výsledky a dobré výkony.

Výkonný výbor podržel i kouče reprezentační jednadvacítky Jana Suchopárka. FAČR o tom informovala na svém webu.

Hašek, který převzal českou reprezentaci v lednu, se po nedávném debaklu v Gruzii dostal pod velký tlak, pomohlo mu však následné domácí vítězství 3:2 nad Ukrajinou.

Očekávalo se, že jednašedesátiletý kouč bude ve funkci pokračovat, což se dnes po jednání výkonného výboru potvrdilo. Důvěru mu po posledním utkání nepřímo vyjádřil i Fousek.

Hašek se zúčastnil dnešního zasedání výkonného výboru a vedle něj dorazil i nový generální sportovní manažer národního mužstva Tomáš Hübschman.

"Návrh na vyjádření nedůvěry trenéru Haškovi nikdo na výkonném výboru nevznesl. Trenér i sportovní manažer odpověděli na všechny otázky, které jim členové výkonného výboru položili, a k hodnocení posledního dvojutkání se postavili velmi sebekriticky," uvedl Fousek.

"Diskutovalo se o dvojzápase s Gruzií a Ukrajinou a o nadcházejícím dvojutkání proti Albánii a Ukrajině. Situace ve skupině je otevřená, ve fotbale rozhodují výsledky a herní projev. V říjnu rozhodně chceme uspět a navázat na výhru s Ukrajinou," doplnil Fousek.

Hašek má u reprezentace smlouvu do konce kvalifikace o mistrovství světa, která začne v březnu příštího roku. Součástí je opce na případné play off o šampionát a závěrečný turnaj.

Po lednovém nástupu Hašek s mužstvem vyhrál čtyři přípravné zápasy po sobě, nevyšlo mu ale letní mistrovství Evropy. Český celek s dvěma porážkami a jednou remízou nepostoupil na šampionátu v Německu ze skupiny.

Výkonný výbor po nepovedeném zářijovém srazu podržel i trenéra jednadvacítky Suchopárka. "Lvíčata" v evropské kvalifikaci nejprve vydřela výhru 2:1 v Litvě a poté utrpěla debakl 0:5 v Dánsku. Přišla tak o možnost přímého postupu na šampionát a zkomplikovala si případnou cestu do play off. Suchopárek má s FAČR smlouvu do konce kvalifikačního cyklu.

"Výkonný výbor vyjádřil výraznou nespokojenost se zápasem v Dánsku. Zdůraznil důležitost výsledků, výkonů i herního projevu v rámci klíčových zápasů proti Walesu a Litvě, které rozhodnou o postupu do baráže," uvedlo vedení FAČR.

Výkonný výbor také pověřil generálního sekretáře a sekretariát shrnutím škod na fotbalové infrastruktuře, které v uplynulých dnech způsobily povodně.

FAČR bude usilovat o získání nadrozpočtových zdrojů pro částečnou pomoc nejvíce poškozeným klubům. Z profesionálních týmů je na tom nejhůře druholigová Opava, které voda zaplavila stadion.