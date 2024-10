Haraslín věří, že se Sparta poučila. Ve fotbale je všechno možné, řekl před City

Křídelník Lukáš Haraslín si myslí, že fotbalisté Sparty musí ve středečním utkání třetího kola ligové fáze Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City hrát jako nikdy předtím. Proti papírově největšímu favoritovi soutěže se slovenský reprezentant pokusí o gól ve třetím soutěžním utkání za sebou. Na tiskové konferenci také řekl, že spoluhráče obdaroval chrániči s logem Ligy mistrů.

Haraslín se trefil za Slovensko proti Ázerbájdžánu v Lize národů a následně i v dresu Sparty v sobotním ligovém utkání s Libercem. V obou případech se jednalo o vítězné branky.

"Jsem velmi rád, že mi to tam poslední zápasy padlo. Bylo by krásné, kdyby se mi podařilo skórovat i zítra. Pevně věřím, že podáme kolektivní výkon a budeme pomáhat jeden druhému, a když někomu něco nevyjde, další hráči ho podpoří. Zítra musíme hrát tak, jak jsme ještě nikdy nehráli a držet se jeden druhého, hrát jako jeden muž na hřišti a odevzdat maximum," uvedla osmadvacetiletá opora letenského týmu.

Proti Liberci i kvůli nemoci nastoupil až v 75. minutě. "Trochu jsem bojoval sám se sebou. Cestování a zápasů bylo hodně, měli jsme náročné cestování i s reprezentací. Necítil jsem se tolik dobře. Teď už jsem plný sil a připravený nastoupit. Teď už je na trenérovi, jak se rozhodne. Pro mužstvo udělám všechno," řekl někdejší hráč Sassuola či Lechie Gdaňsk.

Po návratu Sparty do Ligy mistrů po 19 letech obdaroval spoluhráče speciálními chrániči.

"Odjakživa, co hraju fotbal, jsem se snažil odvděčit mužstvu, že v něm můžu být. Udělal jsem pro kluky menší dárek, je to taková památka, abychom si pamatovali do konce kariéry, čeho jsme jako klub dosáhli. Kluci z toho měli velkou radost," prohlásil Haraslín.

"Někteří v těch chráničích hrají, někteří si je odkládají do vitríny a nechávají si to jako památný dárek. Udělal jsem to pro kluky, protože jsou mi hodně blízcí, a protože klub pro mě hodně znamená. Byla to pro mě veselá maličkost," dodal rodák z Bratislavy.

Obhájce českého titulu čeká ve středu šampion posledních čtyř sezon anglické ligy.

"Každý hráč a člen našeho týmu se na tento zápas těší. Hrajeme proti jednomu z nejlepších týmů na světě a víme, jaká byla poslední návštěva v Anglii. Věřím, že jsme se z toho ponaučili. Nějaký plán máme. Všechno se ukáže zítra na hřišti," mínil Haraslín s narážkou na březnové osmifinále Evropské ligy s Liverpoolem, jemuž Sparta podlehla 1:5 doma a 1:6 venku.

"Dělali jsme menší chyby a viděli jsme, že Liverpool jich dokázal hned využít, na což jsme nebyli zvyklí z naší ligy. Přesně tomu se chceme vyvarovat. Zápas se bude hrát ve velké intenzitě, Manchester bude víc držet míč. Musíme hrát disciplinovaně po celý zápas a být plně koncentrovaní každou vteřinu a nevypustit ani jeden moment, abychom nezaváhali, protože takové mužstvo jako City toho dokáže využít. Věřím, že se dobře připravíme, užijeme si trénink, dobře se naladíme a zítra každý na hřišti odevzdá maximum," řekl Haraslín.

"Citizens" jsou proti Spartě jasným favoritem. "Ve fotbale je všechno možné, začíná se od 0:0. Jdeme do zápasu s tím, že City je favorit a plně respektujeme jeho tým a hráče. Máme svůj plán a pevně věřím, že se nám podaří splnit to, na co nás trenéři připravili. Uvidíme zítra," podotkl Haraslín.

Sparťané nastoupí proti řadě věhlasných hráčů.

"Těžko si vybrat jednoho hráče z Manchesteru City, je to tým nabitý hvězdami. Všechny oči jsou v každém zápase na Erlinga Haalanda. Každá pozice je nabitá, mají na ni minimálně dva tři hráče. Těžko vybrat jednoho, protože to jsou světové hvězdy. Je to pro nás čest i motivace dál pracovat v tom, abychom se střetávali s takovými hráči a kluby, jako je City," uvedl Haraslín.