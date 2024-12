Mladý sprinter Gout Gout znovu šokoval svět. V sedmnácti běhá rychleji než Bolt

Stále ještě 17letý Australan byl jen mrknutí oka od překonání magické hranice. Čas mu ale pokazil silný vítr.

Šestnáctiletý Gout Gout z Austrálie překonal během národního školního mistrovství v Queenslandu světový rekord na 100 metrů v kategorii do 18 let. Jenže k běžcově smůle nemůže být čas 10,04 sekundy oficiálně uznán.

Výjimečný výkon, kterým deklasoval ostatní závodníky, totiž proběhl za podpory nepovoleného větru o síle 3,4 m/s. Přesto jde o obdivuhodné představení mladého běžce, který na svůj věk podává neuvěřitelné výkony.

Dosažený čas byl lepší než dosavadní oficiální rekord 10,06 sekundy, který společně drží Američan Christian Miller a Thajec Puripol Boonson. I když Goutův výkon není oficiální, ukazuje obrovský talent mladíka, jenž oslaví 17. narozeniny až na konci prosince.

Ve finále už v regulérních podmínkách si Gout vylepšil osobní rekord na 10,17.

Gout, jehož rodiče pocházejí z Jižního Súdánu a do Austrálie se přestěhovali dva roky před jeho narozením, přitahuje pozornost už delší dobu. V pouhých patnácti letech, vytvořil časem 20,87 australský rekord v do 18 let na 200 metrů.

Letos v srpnu znovu zaujal tím, když na mistrovství státu Queensland zvítězil na stovce výkonem 10,20 sekundy.

Goutův výkon je ještě působivější při srovnání s legendárním Usainem Boltem. Ten měl až do svých 21 let osobní rekord na 100 metrů 10,03 sekundy, než prolomil hranici 10 sekund a během několika měsíců vytvořil světový rekord. Goutovy výkony tak naznačují, že před sebou má velmi slibnou budoucnost.