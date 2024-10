Fukal: Nepochopím, že Sparta nebyla na Slavii připravená. Výroky Kanii odsuzuju

"Derby se mi moc líbilo. Bylo dramatické, plné emocí, mělo hodně šancí, nasazení, důrazných soubojů. V žádném případě nebylo nudné," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal o souboji pražských "S" a v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz hodnotí i další dění ve fotbalové lize.

Slavia na Spartu doslova vlítla, skórovala po 65 vteřinách, brzy připojila druhý gól. A to rozhodlo. I když pak Sparta snížila a vytvořila si možnosti k vyrovnání, už to nestihla.

Slavii se na podzim daří zlomit soupeře hned v začátku utkání, nalehne na něj, vytvoří si velkou agresivitou tlak a z něj přicházejí šance. A dává góly.

Sparta to musela vědět, zná její styl dobře, a měla se na to náležitě připravit. Je s podivem, že to nezvládla, její reakce na domácí hladovost nebyla dostatečná. Proto prohrála a to mi nesedí, překvapilo mě to.

Loňské derby v Edenu bylo hodně ostudné, šarvátky, provokace, surovosti. I nyní rozhodčí Ladislav Szikszay, který dostal znovu důvěru, rozdal čtrnáct žlutých a dvě červené, ale žádná hrůza to nebyla. Pohlídal si to. Raději dal žlutou kartu, jen aby se mu utkání nezvrhlo. V závěru se sice zápas dost vyhrotil, ale to se dalo čekat, šlo o hodně.

Jeho nasazení se dost zpochybňovalo, loni na podzim to bylo skutečně příšerné. Ukázalo se však, že hlavní vinu na děsivém průběhu nenesl on, ale brutální taktika trenéra slabšího týmu.

Mně se nyní líbil, přispěl k tomu, že tohle derby mělo docela jinou podobu a bude se na něj vzpomínat v dobrém.

Vyloučení Oscara, kdy udeřil hlavou protivníka, bylo správné. Nechal se vyprovokovat, muselo tam být asi něco hodně hnusného, protože jinak by tak nereagoval, známe ho. Měl však udržet nervy. Řekne se to jednoduše, je to ovšem složité, ale měl se ovládnout.

Slavia odskočila o šest bodů, ale o titulu ještě zdaleka rozhodnuto není. Kdyby to bylo 12 nebo 15, nebo po 25. či 28. kole, už by to bylo zásadní a rozdílové, ale v této fázi ne. Stalo se, je to fakt, Slavia si ověřila, že dokáže Spartu porazit, což věděla, jenže delší dobu se jí to nedařilo. A platí to i obráceně.

Důležité bude, jak zvládnou oba týmy zápasy s dalšími účastníky ligy. Zatím víc ztrácela Sparta, ale Slavia jede v dalším kole do Jablonce, který je po vysokém vítězství v podještědském derby v nebývalé pohodě. Proto bych byl na vyjádření, že je o titulu už rozhodnuto, hodně opatrný.

V dresu Jablonce jsem zápasů s Libercem odehrál hodně, většinou jsme venku prohrávali, doma vyhrávali.

Na libereckém trávníku jsem výhru ovšem nikdy nezažil, možná ani remízu. A teď vítězství 5:0! Pro mě je to šok, nebudu to skrývat.

Vůbec nechápu nesmyslné výroky, které pronesl majitel libereckého klubu Ondřej Kania. Jako "Perla severu" a ještě mnohem víc podceňováním, či dokonce zesměšňováním jabloneckého rivala. Nevím, proč si to tito lidé neodpustí. Jenom vztahy vyhecoval.

Hodně nastartoval trenéra Luboše Kozla, který musel utkání cítit jako velkou výzvu po tom, co mu v Liberci nový majitel provedl, když dal jasně najevo, že mu jako odborníkovi nevěří.

Moc jsem Lubošovi přál, aby uspěl. A po utkání jsem mu poděkoval za to, co on a tým předvedli, bylo to něco fantastického. Hodně to přesáhlo náš region.

Na začátku ligy jsem prohlašoval, že projekt Liberce s novým majitelem, trenérem, lidmi, hráči, s novou koncepcí si nejprve musí sednout, což chce čas a třeba i delší. A pořád si za tím stojím.

Opakuju ovšem, že derby mě šokovalo. Může se prohrát, ale ne takhle ostudně. Neviděl jsem u Slovanu nic. Žádné nasazení, bojovnost, natož nějaké fotbalové dovednosti. Jenom trapné představení.

Proto odsuzuju tím víc nesmyslné výroky majitele o Jablonci. Proč to říkal? Proč se nestará o svůj klub? Měli si říct: Pojďme nejdřív postavit nějaký základ, aby mužstvo fungovalo, pak přidávejme patra.

Jestliže Oscar provedl v derby hloupost a nechal se zbytečně vyloučit, tak olomoucký Jan Kliment udělal desetkrát, stokrát horší. Navíc na začátku zápasu, na půlce, kdy nešlo o nic, nikdo ho nenabral při nějaké šanci nebo před brankou. V očích fanoušků hrozně klesl.

A uškodil především sám sobě. Po několika letech byl nominovaný do reprezentace, pozornost si vydřel svými výkony a góly, a teď udělá takovou kravinu. Nepochopitelné.

Zkušený hráč, který má za sebou zahraniční angažmá. Je to pro něj strašná kaňka. Neměl se nechat rozhodit, měl soupeři ukázat - já jsem Kliment, nevyprovokujete mě, prosadím se góly.