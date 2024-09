Fukal: Na posily si musí dát Slavia pozor. Holoubek? Takhle se jedná s kusem hadru

"Potěšilo mě, že kluby, které v týdnu uspěly v pohárech, dokázaly velice rychle přepnout a nemají v lize problémy. Jedna remízová ztráta Plzně v Liberci nic neznamená, má zdravý tým a u Nisy mohou nechat body i ostatní z top trojky," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Na konci sezony čeká přímý postup do Ligy mistrů, a to je pro všechny tři obrovská motivace. Nemohou si dovolit nic podcenit.

Hlavně Sparta se silnějším soupeřem z Hradce, ale i Slavia proti Pardubicím potvrdily obrovskou kvalitu, navíc teď obměnily jen dva hráče ze základu.

Jsem rád, že se potvrzuje můj názor, který na to navazuje, že hráč zahraje nejlíp na svém postu. Což třeba trenér Trpišovský ve Slavii tolik nedržel, s hráči hodně posouval, rotoval je možná až moc.

Jistě nemůžete hrát náročnou sezonu se dvanácti hráči, ale ani ne s osmadvaceti. Přesto teď, i když se nedostali do Ligy mistrů, ale proti Lille ukázali, jak strašně silný tým mají, stejně jako hodně početný kádr, mluví ještě o dalším posilování.

Tohle se může špatně vrátit v tom, že hráči budou nespokojení, protože málo hrají. Ve Slavii musí vědět sami nejlíp, co chtějí, zda to skutečně potřebují. Těžko to hodnotit dopředu…

Sparta přivedla v létě několik posil a teď i po postupu do Ligy mistrů prodala Kuchtu, který musel uvolnit místo Rrahmanimu. Když už si ho za tu cenu koupila, musí mu dát šanci, navíc jemu to hned vychází.

Až mě překvapilo, jak rychle odchod proběhl, ale tady se nehraje na city. Kuchta si to zaslouží, má kvalitu, odvedl tady cenné služby a v Midtjyllandu, který má podobnou filozofii hry jako Sparta, se může dál rozvíjet. Což je nejen z jeho, ale i z pohledu reprezentace dobrá zpráva.

Plzeň mohla vyhrát i prohrát, nakonec má bod. Nic se neděje, Liberec bude lepší, prezentuje se jako klub budoucnosti. Takovým se zdá i Hradec, i proti Spartě se mi moc líbil, přestože neuspěl.

Smíšené pocity mám z dění v Mladé Boleslavi. Výměna trenéra přinesla krátkodobý efekt. Postoupilo se do Konferenční ligy, přibyla venkovní výhra v lize.

Jenže vedení klubu by přece mělo uvažovat dlouhodobě, na celou sezonu, nebo spíš tři roky. Což sice tvrdí, že činí, ovšem doprovází to pro mě z lidského hlediska směrem k trenéru Holoubkovi nepochopitelný krok.

Takhle se přece nejedná s člověkem, ale s kusem hadru. Vždyť Holoubek přináší do fotbalu energii, má rád každodenní práci, je to profík. Myslím, že i on by v Maďarsku vyhrál a postoupil… Já vím, už se něco podobného stalo i jinde. Pořád si však myslím, že i nepříjemné věci se dají řešit na úrovni.

Kozel šanci chytil

Ani v Liberci to v létě s trenérem neproběhlo ideálně. Proto mě těší, že Luboš Kozel, kterého si vážím jako slušného člověka už od hráčské éry, našel hned novou motivaci v konkurenčním Jablonci, kde kdysi na postu kouče začínal. A podívejte se, jak se jí chytil!

Udělal dobrou přípravu, uklidnil rozloženou kabinu a mužstvo po minulé bídě zase jede. V Jablonci bylo po dlouhé době na Spartu vyprodáno, pak vyhrál na Bohemce, teď další bod ze Slovácka.

Lidi si tady znovu fotbal užívají, baví je, to jsem až nečekal. Ještě by se jim líbilo, kdyby tu působilo víc hráčů z regionu, vždyť i dorost postoupil do extraligy na úkor Bohemians. Ale to se asi u pana Pelty nedočkají…

Ještě jedna věc mě potěšila, a to forma Jana Klimenta. Sleduju ho od té doby, co po Euru do 21 let, kde dal hattrick, odešel do Stuttgartu.

Považoval jsem ho doteď za znehodnocený talent. On teď konečně, vlastně poprvé, dostal důvěru a chce ji splatit, prosadit se. V Plzni měl momenty neskutečné, pak mi ho až bylo líto, když se mu něco nepovedlo a zase nehrál. Věřím mu, i když ho neznám osobně.

Olomouci se daří, na trenérském postu ho oživil taky místní kluk Janotka, jako fanouška fotbalu mě to těší.

Co se děje v Bohemce?

Zato v Bohemce, kde jsem taky hrával, něco neladí. Chybí mi tam to "bohemácký" urvat to za každou cenu. Možná chtějí hrát líbivěji, ovšem nejdřív přece musím ukázat to, na co opravdu mám. Přál bych si, aby se prezentovali na lepších příčkách delší dobu. Věřím, že se probudí, vlastně mi ani nic jiného nezbývá.

Nikdy se situace rapidně nezmění odchodem nebo zraněním dvou tří hráčů. To samé totiž platí o Teplicích, u nichž jsem čekal, že navážou na sympatické jaro. Jenže teď jim to jednoznačně nejde.

Možná že klukům narostlo sebevědomí, že nejdou úplně domrtva i do posledního kroku… Musí začít od základu. Bránit, běhat, bojovat. A pak se možná chytnou i ti kreativní, kteří ovlivní kvalitu hry.

Vím, že se tam mluví o prodeji klubu. Ale zákulisím to není, zázemí mají slušné. Lidi, co tam dělají fotbal, za Teplice dýchají a padli by za ně.

Jinak to vidím v Českých Budějovicích, které teď, zní to asi krutě pro "klokany", neporazily ani tu trápící se Bohemku.

Přitom potřebují vyhrát aspoň dva zápasy za sebou, aby se chytily. Franz Straka se asi může rozkrájet, ale nemá kvalitu, z čeho ten obrat udělat. A v zimě už může být pozdě, vidím to s nimi dost špatně.

Na druhou stranu mají dlouhodobé problémy, a přestože to nikomu nepřeju, může je ten jeden rok ve druhé lize stmelit, sebrat a pomoci odrazit se zpátky.

Milan Fukal Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.

Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.

Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.