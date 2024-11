Fukal: Bleskový propad Sparty je nepochopitelný. A národnostní spory? Jenom zírám

"Aby se během tak krátké doby obhájce titulu a účastník Ligy mistrů propadl do takového zmaru, je pro mě nepochopitelné," říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Když Sparta prohrála derby se Slavií, ztrácela na ni šest bodů a začalo se mluvit o krizi.

Teď to naskočilo na deset. To jsou čtyři zápasy, to už je dostatečný náskok. Proto se o krizi mluvit dá.

V průběhu sezony může na mužstvo dolehnout spoustu věcí: zranění, ztráta formy, únava. Cokoli.

Ale aby během tak krátké doby se obhájce titulu a účastník Ligy mistrů propadl do takového zmaru, je pro mě nepochopitelné. To mě překvapuje. Myslel jsem si, že se z úderu v derby rychleji vzpamatuje, oklepe se a bude lepší.

Špatné výsledky, tedy prohry, však pokračují. Ostrava se sice oproti minulým létům hodně zlepšila a jsem rád, že plní roli, která se jí přisuzuje: aby dostávala pod tlak první trojku a dokázala jí vzdorovat.

Teď to potvrdila, vyhrála po deseti letech na Letné. Porážka není pro Spartu tragédií, stát se to může. Musíme však vidět, jak k ní došlo. Byla výrazně hroší, postrádal jsem skoro všechno.

Mluví se o tom, že by měl být odvolaný dánský trenér Lars Friis. Nejsem příznivcem takového kroku. Vedení se po odchodu jeho krajana Priskeho pro něj rozhodlo, dostal důvěru, musí se dořešit úplně jiné věci.

Odkrylo se, že vztahy v kabině jsou všelijaké, což by mě vůbec po postupu do Ligy mistrů nenapadlo.

Údajně dochází k rozporům mezi srbskou oporou Veljkem Birmančevičem a kosovskými posilami. Z politických a národnostních důvodů. Jenom zírám.

Já zažil v Hamburku chorvatského legionáře, srbského, z Bosny, kdy mezi těmito etniky a náboženstvími zuřila válka, ale na hřišti se to neprojevilo. Věděli, že hrají fotbal, je to jejich práce, byli profesionálové.

Jestliže by však přišli noví hráči, kteří by z těchto důvodů mužstvo rozklížili, tak by to byla velká chyba. Ale proboha, lidé, kteří o tom rozhodovali, tedy majitel Daniel Křetínský, sportovní vedení Tomáš Rosický a Tomáš Sivok, jsou přece natolik chytří, aby to domysleli a nedopustili něco takového.

Není každý den jasno, porážky jsou součástí fotbalu. Když se daří a jede, v ničem takovém se nikdo nehrabe, mluví se o příkladné partě.

Když však přijdou nezdary, naskočí ztráta na prvního, na největšího rivala a konkurenta, a další ti šlapou na paty, odrazí se to.

Vždycky to tak bylo. Před padesáti lety, dvaceti, nebo dnes. Ale kluci z vedení to zažili, měli by všechno domyslet do poslední drobnosti. Jsme v roce 2024.

Slavii ztráta nepoznamená

Slavia nevyhrála v Hradci Králové, ale vůbec ji to nepoznamená. Jelikož Sparta a Plzeň své zápasy prohrály, je to pro ni zisk bodu, navýšení náskoku. A na hřišti silného soupeře.

Pro mě je jenom dobře, že všechno nevyhraje. Bylo by nudné, kdyby jeden klub, nebo i dva či tři, odsakovaly od ostatních o dvacet bodů.

To přece nejde, nikoho by to nebavilo. V nejvyšší soutěži musí každý tým nějakou kvalitu.

Soupeři Slavie nejsou přece blbí, dokážou najít taktiku, jak červenobílému válci čelit, připraví se na ni. A jsou schopni jednorázově ji obrat.

Je to dobře i pro kluby, které stojí na špici tabulky, aby je prověřila i domácí soutěž. Aby pak nepřijely na Evropu a nedivily se, co se hraje.

Utkání, zvláště v jeho záběru, provázely silné emoce. Ty k fotbalu patří. Na hřišti i na trenérských lavičkách. Dokážu pochopit, že na sebe něco zařvou, i ostřejší slova, chytnou se i pod krkem. Ale jsou hranice, za niž se jít nedá. To jsou rasistické urážky.

Jestli k nim skutečně došlo, musí být viník hodně přísně potrestaný. To je nepřípustné! Neomluvitelné! To se nesmí opakovat.

Výměny trenérů zafungovaly

Výměny trenérů zafungovaly. Slovácku prospěla, proti favorizované Plzni vypadalo dobře. Hráči si dokázali, že jsou schopni navázat na úspěchy, kterých dosáhli v minulých letech. Remizovali se Slavií, na Spartě, teď porazili Plzeň, sebedůvěra se jim vrátí.

V Pardubicích dostal první prvoligovou šanci David Střihavka, jenž přišel ze slávistického béčka. Neznám ho osobně, ale chválím kluby, že mají odvahu sáhnout po neznámé tváři. Chtějme to, ať se objeví nějaký nový, neokoukaný rukopis mladého trenéra. Proč ne.

České Budějovice získaly druhý bod, jejich situace je však nadále hodně smutná. Ale jak znám trenérské vedení a hlavně Frantu Straku, tak nedopustí, aby ligu hráči i přes skoro zoufalou pozici jen tak dohráli.

Mohou se pokusit ještě o nějakou bodovou šňůru, která by jim dala naději. Ale bude to kolo od kola složitější. Je však důležité, aby i případný sestup byl se ctí.