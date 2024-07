"On je Guardiola i Capello a my jen šašci." Na Slovensku rezonují vyjádření trenéra

Slovenští fotbalisté na mistrovství Evropy postupem ze skupiny vyrovnali své historické maximum, v osmifinále dlouho trápili Angličany a fanoušky potěšili živým projevem na hřišti. Po návratu z Německa však jejich italský trenér Francesco Calzona rozvířil vody, když se ostře vymezil proti kritikům.

Pětapadesátiletý Calzona převzal slovenskou reprezentaci v srpnu 2022 v tíživé situaci, kdy Slováci po tragických výsledcích v Lize národů klesli tabulkově na úroveň Malty nebo Gibraltaru.

Ital, který předtím působil v italských klubech jako asistent, od začátku neměl jednoduchou pozici. Navíc v prvním zápase prohrál doma s Ázerbájdžánem.

S postupem času však přišlo zlepšení, Slováci suverénně prošli kvalifikací a na Euru šokovali výhrou proti Belgii. Pak sice podlehli Ukrajině, ale po remíze s Rumuny postoupili do osmifinále.

Tiskovou konferenci po příletu si pak Calzona "vychutnal".

"Na Slovensku je asi deset lidí, kteří nechtějí dobrou reprezentaci. Věřím, že teď mají radost, když jsme z turnaje doma," spustil. "Kritizovali mě od prvního dne, byly to osobní útoky, ne na základě práce, nepočkali ani den," pokračoval Calzona.

Konkrétně zmiňoval trenéra Ladislava Borbélyho, bývalé reprezentanty Róberta Vitteka, Jána Muchu nebo "nejznámější fotbalovou rodinu na Slovensku", čímž myslel patrně Vladimíra Weisse staršího a mladšího.

Weiss starší přitom Calzonu za práci v národním týmu chválil, přestože v nominacích opomíjel jeho syna. A ani ostatní ze zmíněných expertů se nevyjadřovali jen kriticky.

"Jaká byla reálně ta kritika? Stejně jako herní projev a výsledky mužstva se vyvíjela," napsal ve svém komentáři novinář Erik Farkaš na webu Šport.sk.

"Mohl nechat vyniknout pozitivní emoci a povznést se, místo toho ukázal raněné ego. Kritikou kritiků umožnil, aby místo pozitivních odkazů rezonoval jediný negativní," dodal ke Calzonovi.

Na Slovensku potom rezonovala zejména odpověď někdejšího brankáře slovenské reprezentace Muchy, účastníka úspěšných mistrovství světa 2010 a Eura 2016.

"Je to Capello a Guardiola v jedné osobě. Italský mág, zato my jsme jen šašci," reagoval na slova Calzony.

"Pokud jsem ho kritizoval, tak oprávněně, což dělalo více lidí. Za tu kritiku by měl poděkovat, bez ní by nepostoupil na Euro. Tam vyhrál jeden zápas s Belgií a vyskakuje si, jako by spasil slovenský fotbal. Kdo neumí přijmout kritiku, nemůže dělat trenéra," řekl Mucha.

"Kritika byla na místě," stál si za svým také Borbely, další z těch, které Calzona označil za nepřátele slovenského fotbalu.

"Cítím se tady velmi dobře a nic mi nechybí. Pokud to tak nebude, budu se o tom bavit s prezidentem svazu. Ale teď to tak není," podotkl italský trenér, který by tedy měl u národního týmu pokračovat.

Navazovat na Euro budou Slováci za dva měsíce v úvodních zápasech Ligy národů. V ní patří až do kategorie C a budou chtít postoupit zpět do "béčka", v němž jsou i Češi.

Čekají je souboje s Estonskem, Ázerbájdžánem a Švédskem.