Baník rozdrtil arménského soka, do předkola úspěšně vykročila i Mladá Boleslav

Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním utkání 2. předkola Konferenční ligy porazili doma 2:0 litevský Transinvest. Ještě blíže postupu je Baník Ostrava, který oslavil návrat do evropských pohárů po 14 letech hladkým vítězstvím. V úvodním utkání rozdrtil doma čtvrtý tým minulé sezony arménské ligy Urartu 5:1

Ostravští zlomili outsidera třemi góly v úvodní půlhodině, kdy se trefili Brazilec Ewerton, Jiří Boula a David Buchta. Po změně stran se prosadili Erik Prekop a z penalty střídající Jiří Klíma. V poslední minutě nastavení snížil Gevorg Tarachčjan, hosté už přitom hráli v oslabení bez vyloučeného kapitána Žirajra Margarjana.

Boleslav čekala "jen" pět let

Mladoboleslavští vítězně oslavili návrat do evropských pohárů po pěti letech. Na cestě do hlavní soutěže musejí vyřadit tři soupeře, skupinu si zahráli pouze v letech 2006 a 2007 v tehdejším Poháru UEFA. V případě postupu přes vítěze Litevského poháru narazí ve 3. předkole na lepšího z dvojice Hapoel Beer Ševa - Černo More Varna.

Trenér David Holoubek udělal oproti sobotní ligové porážce 0:2 v Jablonci dvě změny v základní sestavě, zůstal ale u rozestavení s třemi stopery. Od začátku opět nastoupil kapitán Marek Matějovský, jenž se ve věku 42 let, sedm měsíců a pět dní stal nejstarším českým fotbalistou v evropských pohárech. O necelé dva měsíce překonal loňský rekord Josefa Jindřiška z Bohemians 1905.

Do utkání vstoupil aktivněji Transinvest, který úvodní desetiminutovku strávil převážně na útočné polovině před svým asi dvacetičlenným "kotlem" fanoušků. První střelu na bránu si připsal v 23. minutě brazilský útočník Devens, nedůrazný pokus nejlepšího střelce litevské ligy Trmal bez problémů chytil.

Domácí se v ofenzivě trápili, pomohl jim až soupeř. Brankář Čupič v 27. minutě nejprve skvěle vyrazil Suchého hlavičku, o několik sekund později ale vyrobil nevídanou chybu. Pro nepřesnou přihrávku za obranu si srbský gólman chtěl doklouzat po trávníku, míč se mu ale odrazil od hrudi přímo k Ladrovi, který pohodlně zakončil do odkryté sítě. Pamětník poslední mladoboleslavské účasti v předkolech dal premiérovou branku v evropských pohárech.

Gól Středočechy povzbudil a od té doby hře dominovali. V 38. minutě Ladra vybídl kolmicí k zakončení Kušeje, jenž se trefil křížnou střelou přesně k tyči. O chvíli později se postaral o vzruch sudí Kolarič, když ukázal Šveikauskasovi za faul na unikajícího Ladru přímo červenou kartu, vzápětí se ale opravil na žlutou.

Nováček a aktuálně osmý tým litevské ligy se do zápasu už nedostal a druhý poločas takřka jen bránil. Krátce po změně stran prošel Kušejův pomalý přízemní centr na zadní tyč, kde ho však osamocený Král ze dvou metrů neusměrnil do prázdné brány.

Po hodině hry Holoubek vystřídal zraněného Matějovského i aktivního Ladru a jeho tým už si mnoho šancí nevypracoval. Až v 77. minutě se položil do voleje z 20 metrů Mareček, jeho ránu přizvedl jeden z obránců těsně nad bránu.

Většina z necelých čtyř tisícovek diváků se nemohla radovat ani v 82. minutě, kdy Králova hlavička proletěla těsně vedle vzdálenější tyče. Z úplně poslední akce tak mohli udeřit hosté, když Pires po ubráněném rohu přeběhl s míčem na noze skoro celé hřiště, obešel i Trmala, z mírného úhlu ale odkrytou bránu netrefil.

Mladá Boleslav v pohárech neprohrála páté z posledních šest domácích duelů. Transinvest při debutu v Evropě utrpěl porážku ve čtvrtém soutěžním venkovním utkání za sebou, ani jednou navíc neskóroval.

Úvodní utkání 2. předkola fotbalové Konferenční ligy:

FK Mladá Boleslav - FK Transinvest 2:0 (2:0)

Branky: 27. Ladra, 38. Kušej. Rozhodčí: Kolarič - Pajič, Starčevič (všichni Chorv.). ŽK: Šveikauskas, Eduardo (oba Transinvest). Diváci: 3916.

M. Boleslav: Trmal - Král, Suchý, Králik (58. Donát) - Kostka, Matějovský (58. Langhamer), Vydra (72. Mareček), Fulnek - Kušej, Mašek (83. Buryán) - Ladra (58. Vojta). Trenér: Holoubek.

Transinvest: Čupič - Stočkunas, Šveikauskas, Malžinskas - Eduardo (61. Kaškelevičius), Kiselevskis (61. Jarusevičius, 86. Kawači), Pilibaitis, Radčenko (86. Sakurai), Sato - Nwoga (46. Pires), Devens. Trenér: Grudzinskas.