Záskok na lavičce dovedl Mexičany k triumfu ve Zlatém poháru

Fotbalisté Mexika podeváté vyhráli Zlatý pohár. V nedělním finále mistrovství Severní a Střední Ameriky porazili 1:0 Panamu. Jediný góly zápasu dal v 88. minutě Santiago Giménez.

Mexiko se ve finále představilo potřetí za sebou a na trůn se vrátilo po čtyřech letech, když v roce 2021 podlehlo v boji o zlato USA. Titulem alespoň částečně odčinilo nevydařené mistrovství světa, kde poprvé od roku 1978 vypadlo už ve skupině.

Mexiko k titulu dovedl dočasný kouč Jaime Lozano, který se reprezentace ujal před měsícem a smlouvu měl pouze pro Zlatý pohár. Co bude s trenérem dál, zatím svaz neoznámil.

Lozano by však rád pokračoval, mimo jiné i proto, že Mexiko bude spolupořádat mistrovství světa v roce 2026. "Moc rád bych byl u toho, je to můj sen. Když u toho budu, udělám pro úspěch všechno. Když ne, budu týmu aspoň fandit," prohlásil.

Panama naopak ani potřetí ve finále neuspěla. O titul si neúspěšně zahrála také v letech 2005 a 2013. "Tým bojoval do posledního dechu a nemůžu hráčům vůbec nic vytknout," řekl trenér Thomas Christiansen.

"Hráči si někdy po prohraném finále sundávají stříbrné medaile, ale já jsem jim řekl, že by naopak měli být pyšní na to, co tady dokázali a jaký fotbal na turnaji hráli," přidal dánský kouč.

Zlatý pohár, fotbalové mistrovství Severní a Střední Ameriky v Los Angeles - finále:

Mexiko - Panama 1:0 (0:0)

Branka: 88. Giménez.