"Zlámu ti nohy, děvko." Hvězdný Haaland popsal, jak mu vyhrožoval švédský obránce

Hvězdný norský útočník Erling Haaland popsal, jakým nechutným výhrůžkám čelil při utkání fotbalové Ligy národů se Švédskem z úst obránce Alexandera Milosevice.

Televizní kamery zachytily při nedělním utkání verbální incident mezi oběma hráči. "Nejdřív mě nazval děvkou. Což můžu s jistotou říct, že nejsem," líčil Haaland pro norskou stanici TV2.

"Pak mi řekl, že mi zláme nohy. To bylo minutu a půl poté, co jsem dal gól," pokračoval hvězdný útočník, jenž od nové sezony bude hrát za Manchester City.

Šampion anglické Premier League vysázel Borussii Dortmund za jednadvacetiletého útočníka 75 milionů eur (1,8 miliardy korun), což je výše předem stanovené výstupní klauzule.

Zadák severského soka Milosevic se však dušuje, že se k urážkám ani žádnému vyhrožování nesnížil. "Nic takového jsem rozhodně neřekl. Je to docela drsné, co tvrdí, protože já nemluvím norsky a on nehovoří švédsky. Takže nevím, jak bychom mohli komunikovat," bránil se obránce AIK Stockholm.

"A na hřišti angličtinu nepoužívám, takže je zvláštní, že tvrdí věci, které jsem neřekl," odmítl Milosevic.

Haaland odpověděl protivníkovi přímo na trávníku - druhým gólem, kterým rozhodl o vítězství Norska 2:1. Hned po zásahu se také rozběhl k Milosevicovi, aby se mu vysmál do obličeje.

I když poměrně záhy začal raději couvat, na severskou družbu to v případě těchto dvou hráčů rozhodně nevypadá.

Podívejte se na střety Haalanda s Milosevicem: