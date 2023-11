Že není Čvančara v reprezentační nominaci? Kvalitní hráč, je to škoda, reaguje Černý

Fotbalový reprezentant Václav Černý vyjádřil radost a úlevu z toho, že v posledních dvou soutěžních zápasech za Wolfsburg vstřelil dva góly. Šestadvacetiletý křídelník po pomalejším rozjezdu v Německu toužil navázat na minulou povedenou sezonu v Twente Enschede.

V úvodních osmi soutěžních utkáních za Wolfsburg se Černý gólově neprosadil, ale před týdnem brankou rozhodl o pohárové výhře 1:0 nad obhájcem trofeje Lipskem a v neděli doma skóroval také při bundesligové remíze 2:2 s Brémami.

"Je to pro mě důležité, protože jsem strašně chtěl navázat na minulou sezonu. Sám vím, že rozjezd byl jednoznačně pomalejší, ale snad se to teď obrátí. Doufejme, že se budu každým zápasem zlepšovat," řekl bývalý hráč Ajaxu Amsterodam nebo Utrechtu, jenž v minulém ročníku za Twente zaznamenal 15 branek a 13 asistencí.

Ve Wolfsburgu nehraje klasické křídlo jako dříve v Nizozemsku. "Je to spíš osmička ze středu, hraju to teď i v nároďáku. Pro mě jedině dobře. Náběhy za obranu musí být pořád, ale je to specifická pozice, ne klasické 4-3-3," vysvětlil Černý.

"Vlci" jsou i kvůli třem říjnovým porážkám za sebou na devátém místě německé ligy. "Chtěli jsme na Lipsko navázat, protože nás to hodně nakoplo. Remíza s Brémami je velká škoda, ale zvedáme se. Ambice jsou jasně dané, chceme hrát co nejvýš. Každý tady ví, že je soutěž hodně vyrovnaná. Jde o to spíš udělat nějakou šňůru vítězství a jít do laufu. Určitě je to v našich silách," uvedl Černý.

Soustředí se především na páteční ligový duel v Mönchengladbachu, ale už myslí také na blížící se reprezentační přestávku. Během ní český tým sehraje klíčová utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2024 v Polsku a doma s Moldavskem.

"Na repre srazy, zvlášť na tenhle rozhodující, se těším moc," řekl Černý. Ve Wolfsburgu se hecuje s polským spoluhráčem křídelníkem Jakubem Kamiňským. "Už to lehce dáváme do tématu," uvedl příbramský rodák.

Po říjnové prohře 0:3 v Albánii a domácím vítězství 1:0 nad outsiderem Faerskými ostrovy čelil drtivé kritice trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý. Nakonec ale tlak ustál a výkonný výbor Fotbalové asociace ČR ho potvrdil ve funkci i na listopadový závěr kvalifikace

"Můžu říct jen to, že máme všichni stejný cíl, a tím je postup na Euro. A že náš národ kritizuje? Tak to bylo při neúspěchu vždycky. Nakonec má každý právo na svůj názor," prohlásil patnáctinásobný reprezentant a autor pěti gólů za české mužstvo.

Trochu se podivil nad tím, že Šilhavý při dnešní nominaci na Polsko a Moldavsko vynechal útočníka Tomáše Čvančaru z Mönchengladbachu.

"Jsem s Čvančim zadobře, máme spolu výborný vztah. Myslím, že i v národním týmu zapadl skvěle, svou pozici si vybudoval. Je samozřejmě škoda, že takový kvalitní hráč nepojede. Ale o těchhle věcech nerozhoduju," dodal Černý.