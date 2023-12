Zahraniční předehrávky: Tottenham vyhrál i o deseti, Gladbach bez Čvančary remizoval

Fotbalisté Tottenhamu vyhráli v Nottinghamu 2:0 a po druhém triumfu za sebou se v tabulce anglické ligy dotáhli na čtvrtý Manchester City.

Za hosty jako první skóroval v nastavení úvodního dějství Richarlison, který před brankou zužitkoval hlavou centr Kulusevského. Švédský reprezentant poté v 65. minutě využil chybné rozehrávky gólmana Turnera a z úhlu ho propálil.

Krátce poté Bissouma ostře fauloval Yatese a hlavní sudí Gillett ho po zásahu videorozhodčí a zhlédnutí opakovaných záběrů místo původně udělené žluté karty rovnou vyloučil. Domácí však přesilovku nevyužili, nevyhráli 12 z posledních 13 kol a jsou šestnáctí.

Čvančara je nemocný, Pavlenka na lavičce

Hráči Mönchengladbachu bez nemocného útočníka Tomáše Čvančary remizovali doma v předehrávce 15. kola německé ligy s Brémami 2:2. Jeho spoluhráč z české reprezentace a brankář Werderu Jiří Pavlenka zůstal na lavičce.

Hosté vstoupili do utkání lépe a v sedmé minutě je poslal do vedení Borré, který si do vápna naběhl na centr Schmida a zakončením placírkou k tyči otevřel skóre.

V závěru úvodního dějství srovnal ranou z hranice šestnáctky Reitz. Německý záložník krátce po změně stran dokonal zblízka obrat, Ducksch ale v 76. minutě zařídil dělbu bodů střelou do prázdné branky poté, co jeho spoluhráč Njinmah vypíchl před gólmanem Nicolasem míč.

Borussia nevyhrála třetí z posledních čtyř kol, díky bodu se v neúplné tabulce posunula na deváté místo. Brémy, které naplno bodovaly v jediném z minulých šesti bundesligových zápasů, jsou dvanácté.

Juventus překvapivě ztratil v Janově

Fotbalisté Juventusu Turín překvapivě remizovali v předehrávce 16. kola italské ligy na hřišti FC Janov 1:1. "Stará dáma" bodovala v Serii A 11 utkání po sobě a přiblížila se na bod vedoucímu Interu Milán, který má však zápas k dobru.

Favorit se prosadil po necelé půlhodině hry po proměněné penaltě Chiesy. Za domácí srovnal krátce po změně stran Gudmundsson. Janovští vyhráli jediné z posledních šesti kol a jsou na 14. příčce.

Anglická fotbalová liga - 17. kolo:

Nottingham - Tottenham 0:2 (45.+2 Richarlison, 65. Kulusevski).

Tabulka:

1. Liverpool 16 11 4 1 36:15 37 2. Arsenal 16 11 3 2 33:15 36 3. Aston Villa 16 11 2 3 35:20 35 4. Manchester City 16 10 3 3 38:18 33 5. Tottenham 17 10 3 4 35:23 33 6. Manchester United 16 9 0 7 18:21 27 7. Newcastle 16 8 2 6 33:21 26 8. Brighton 16 7 5 4 33:28 26 9. West Ham 16 7 3 6 26:30 24 10. Fulham 16 6 3 7 26:26 21 11. Brentford 16 5 4 7 23:22 19 12. Chelsea 16 5 4 7 26:26 19 13. Wolverhampton 16 5 4 7 21:26 19 14. Bournemouth 16 5 4 7 21:30 19 15. Crystal Palace 16 4 4 8 15:23 16 16. Nottingham 17 3 5 9 17:30 14 17. Everton 16 7 2 7 20:20 13 18. Luton 16 2 3 11 17:32 9 19. Burnley 16 2 2 12 16:34 8 20. Sheffield United 16 2 2 12 12:41 8

Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.

Německá fotbalová liga - 15. kolo:

Mönchengladbach - Brémy 2:2 (45. a 49. Reitz - 7. Borré, 76. Ducksch).

Tabulka:

1. Leverkusen 14 11 3 0 39:12 36 2. Bayern Mnichov 13 10 2 1 44:14 32 3. Stuttgart 14 10 1 3 34:16 31 4. Lipsko 14 9 2 3 34:15 29 5. Dortmund 14 7 4 3 28:23 25 6. Hoffenheim 14 7 2 5 28:24 23 7. Eintracht Frankfurt 14 5 6 3 24:16 21 8. Freiburg 14 6 3 5 17:23 21 9. Mönchengladbach 15 4 5 6 30:33 17 10. Augsburg 14 4 5 5 23:27 17 11. Wolfsburg 14 5 1 8 18:25 16 12. Brémy 15 4 3 8 22:29 15 13. Heidenheim 14 4 2 8 21:30 14 14. Bochum 14 2 7 5 15:29 13 15. Union Berlín 13 3 1 9 15:28 10 16. Kolín nad Rýnem 14 2 4 8 10:24 10 17. Mohuč 14 1 6 7 12:26 9 18. Darmstadt 14 2 3 9 17:37 9

Italská fotbalová liga - 16. kolo:

FC Janov - Juventus Turín 1:1 (48. Gudmundsson - 28. Chiesa z pen.).

Tabulka: