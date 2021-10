Český majitel v klubu plném Čechů? Křetínský je prý blízko zisku podílu ve West Hamu

Česká enkláva v londýnském fotbalovém klubu West Ham United se může dočkat českého spolumajitele. Miliardář Daniel Křetínský je blízko koupi 27procentního podílu.

Uvedl to ve čtvrtek server Hospodářských novin s odkazem na web The Athletic. Český byznysmen by pak měl postupně svůj podíl navyšovat.

K londýnským Kladivářům patří obránce Vladimír Coufal a záložníci Tomáš Souček a Alex Král, který přišel na hostování ze Spartaku Moskva.

Podle informací britská televize Sky, přijde Křetínského podíl ve West Hamu asi na 700 milionů liber, což je přibližně 21,3 miliardy korun.

Případnému zisku většinového podílu ovšem brání pravidla evropské fotbalové asociace UEFA, podle nichž v evropských pohárových soutěžích nemůže hrát více týmů se stejným většinovým vlastníkem. Přitom od jara 2019 má Křetínský majoritní podíl v pražské Spartě.

Vstup do West Hamu by nebyl první Křetínského snahou proniknout do Premier League. Už v roce 2017 česká média přišla se zprávou, že měl zájem o celek FC Southampton.