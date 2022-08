Vydra se rozloučil s Burnley. Takovou nabídku jsem nemohl přijmout, vysvětlil

V Česku bylo letos za sedm měsíců vyhlášeno 416 bankrotů společností, což bylo o 21 méně než před rokem. Počet bankrotů podnikatelů ve stejném období klesl meziročně o 585 na 3201. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.

"Od ledna do července tohoto roku zbankrotovalo 416 firem. To je méně než za stejné období loňského roku, ale více než v roce 2020, kdy od ledna do července vyhlásilo bankrot jen 391 společností. Nízký počet bankrotů společností poukazuje na skutečnost, že firmy jsou zatím schopné se vyrovnat se ztíženými podmínkami podnikání. Odhadovat vývoj ve druhém pololetí je však obtížné," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. Také u živnostníků lze podle ní pozorovat klesající tendenci počtu bankrotů.

Co se návrhů na bankrot týče, u živnostníků jich bylo 3314. To je méně než za stejné období loni i předloni. U obchodních společností je ale opačný trend. Letošní počet návrhů na bankrot (607) je vyšší než loni (592) a předloni (491). "Rostoucí počet návrhů na bankrot v případě společností může signalizovat postupný růst počtu bankrotů ve druhé polovině roku," dodala Kameníčková.