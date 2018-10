Video: Krůček od tragédie. Brankář narazil do tyče, život mu zachránil spoluhráč

před 2 hodinami

Obránce lisabonského Sportingu Sebastian Coates pohotovým zákrokem vytáhl v utkání portugalské ligy jazyk gólmanovi Romainu Salinovi.

Lisabon/Praha - Tady šlo vážně o vteřiny. Obránce Sportingu Lisabon Sebastian Coates zachránil život svému spoluhráči Romainu Salinovi, jenž se při zákroku uhodil o tyč do hlavy a ztratil vědomí. Urugayský zadák mu pohotově vytáhl zapadnutý jazyk.

V úplném závěru prvního poločasu utkání portugalské ligy mezi Portimonense a Sportingem vypálil domácí Shoya Najajima prudkou střelu, po které se vrhl brankář lisabonského celku Salin. Na ránu nedosáhl, míč skončil v síti, ale na trávníku se v tu chvíli už odehrávalo úplně jiné drama.

Francouzský gólman Salin se totiž při neúspěšném zákroku udeřil o tyč a ztratil vědomí. Coates k němu přiběhl, vytáhl mu zapadnutý jazyk, pak už si brankáře převzali do péče lékaři.

Salin byl převezen do nemocnice, další vyšetření ukázala, že by po vyléčení neměl mít žádné trvalé následky a jeho kariéra by neměla být v ohrožení.