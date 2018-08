Skalák přestupuje do Milwallu, podepsal smlouvu na tři roky

před 46 minutami

Jiří Skalák, jenž doposud působil v v Brightonu, bude od nové sezony hájit barvy druholigového Milwallu. Šestadvacetiletý český záložník ve čtvrtek podepsal smlouvu na tři roky. "Rozhodujícím faktorem byl především velký zájem klubu o mé služby. Millwall o mě stál už v posledních dvou přestupových obdobích, ale před rokem jsem se chtěl poprat o místo v Premier League a v zimě mě pak odmítl pustit Brighton. O to více si vážím toho, že se zástupci Millwallu k jednání vrátili také nyní a nakonec se vše podařilo dotáhnout do konce,“ říká Skalák.

Londýn - Záložník Jiří Skalák po dvou a půl letech opustil Brighton a přestoupil do druholigového anglického Millwallu, kde podepsal tříletou smlouvu. Informovala o tom agentura Sport Invest, která šestadvacetiletého fotbalistu zastupuje.

"Rozhodujícím faktorem byl především velký zájem klubu o mé služby. Millwall o mě stál už v posledních dvou přestupových obdobích, ale před rokem jsem se chtěl poprat o místo v Premier League a v zimě mě pak odmítl pustit Brighton. O to více si vážím toho, že se zástupci Millwallu k jednání vrátili také nyní a nakonec se vše podařilo dotáhnout do konce," uvedl v tiskové zprávě Skalák.

Do Brightonu přestoupil z Mladé Boleslavi a ve své druhé sezoně v Anglii pomohl "Rackům" k postupu do Premier League. V nejvyšší soutěži však Skalák šanci nedostal a zasáhl jen do tří pohárových zápasů. "Poslední rok samozřejmě nebyl dle mých představ, ale to jednoduše k fotbalu patří. Celé mé angažmá v Brightonu v čele s postupem klubu do Premier League však budu mít navždy v paměti," konstatoval odchovanec Sparty.

"Jednoznačnou prioritou pro nás i pro hráče bylo setrvání v Anglii, ačkoliv na stole byly také varianty z kontinentální Evropy. Millwall se k jednání opakovaně vracel, zájem o hráče byl ze strany trenéra i kompletního sportovního vedení enormní. V součtu s ambicemi a jasnou sportovní koncepcí se jedná o ideální variantu," doplnil Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest.

Londýnský Millwall v minulé sezoně obsadil osmé místo, nový ročník začne už v sobotu proti Middlesbrough. "Počítám, že naskočím později, ale nachystán jsem na sto procent. Vím, že se mnou trenér počítá na kraj čtyřčlenné záložní řady, velmi se těším také na zahrávání standardních situací. Co jsem viděl statistiky, měl loni Millwall nejvíce rohů a přímých volných kopů v soutěži, nepodařilo se to však příliš využít gólově. Také o tom jsme spolu s trenérem mluvili, jeho důvěra mě těší," uvedl Skalák.

Rád by si v Millwallu zajistil i návrat do reprezentace, za kterou dosud odehrál 16 utkání. "Pokud budu nastupovat pravidelně v klubu, šance na nominaci se samozřejmě výrazně zvýší. Národní dres je pořád nejvyšší poctou a pevně věřím, že bych se v dohledné době opět mohl do reprezentace vrátit," prohlásil rodák z Pardubic.