"Je to delikvent." Opozdilec Aubameyang si zavařil, na West Ham už ale bude připraven

I bez jeho branek se fotbalovému Arsenalu daří držet krok s týmy hrajícími o příčky zajišťující Ligu mistrů. Přesto je hvězdný střelec Pierre-Emerick Aubameyang pod drobnohledem. Atleticky vybavený reprezentant Gabonu nenaplňuje velká očekávání a provokuje špatnou disciplínou.

V sobotu Aubameyang dokonce chyběl v sestavě kanonýrů proti Southamptonu (3:0) úplně. Nejlépe placený hráč týmu, který si přijde i s bonusy na 350 tisíc liber (asi 10,4 milionu korun) týdně, nebyl v sestavě kvůli disciplinárnímu provinění, řekl trenér Mikel Arteta.

Podle deníku The Athletic se vrátil pozdě z mimořádné cesty do Francie. Od klubu dostal povolení kvůli osobním důvodům odcestovat od týmu za svou matkou, se kterou se měl vrátit zpět do Velké Británie následující den. Jenže na návrat na ostrovy rozhodně nespěchal, a nedodržel tak dohodu s klubem.

"Bohužel jsem ho musel vynechat ze sestavy kvůli disciplinárnímu prohřešku. Jsme v tomto konzistentní a v našich pravidlech není prostor pro dohady. Upřímně, není to příjemná situace a rozhodně to není situace, ve které bychom chtěli našeho kapitána," komentoval Arteta Aubameyangův pozdní návrat.

Víc ovšem komentovat trenér Arsenalu nechtěl. "Víc ze mě o tom, co se stalo v šatně, nedostanete. Důvod stopky jsem se vám už snažil popsat," řekl novinářům.

Útočník se měl vrátit do Londýna ve středu a ve čtvrtek nastoupit k tréninku. Jenže místo toho zůstal ve Francii o jednu noc déle a v hlavním městě přistál ve čtvrtek brzy ráno. Přestože trénink stihl, vedení Arsenalu vnímalo jeho zpoždění jako zneužití dobré vůle klubu.

Navíc Aubameyangův pozdní návrat musel klub řešit kvůli protokolu opatření proti šíření covidu. Podstoupil sice ve Francii test na covid, podle aktuálních opatření měl ale absolvovat ještě před připojením k týmu PCR test také v Anglii, což nestihl.

Proto ho ve čtvrtek před tréninkem realizační tým poslal domů a Aubameyang se také nemusel hlásit na pátečním tréninku, stejně tak přišel o zmiňovaný zápas se Southamptonem.

Podobného prohřešku se dvaatřicetiletý útočník dopustil už v březnu, kdy se k týmu také připojil později, než měl.

V Anglii se tak ptají: Měl by být ještě kapitánem? Podle komentátora deníku Daily Mail by se Aubameyanga měl Arsenal zbavit úplně, a to nejen kvůli disciplinárním prohřeškům. "Je to delikvent, opakovaně porušuje pravidla. Bere 350 000 liber týdně a na jeho výkonech se to týmu nevrací. Může to být podobné jako s Mesutem Özilem, bude těžké ho prodat," míní Riath Al-Samarrai.

"Sebrat mu kapitánskou pásku je pro trenéra méně riskantní a stěží by někdo mohl napadnout odůvodnění, proč tak trenér učinil," dodává Al-Samarrai.

Loni po dlouhém přemlouvání Aubameyang prodloužil smlouvu s Arsenalem a dosáhl na neobvykle vysoký plat. V probíhající sezoně ovšem vstřelil pouze čtyři góly ve 14 zápasech a ani s jeho herním projevem nepanuje spokojenost. V dubnu navíc marodil s malárií, v listopadu chyběl kvůli zranění. Loňské utkání s Tottenhamem a nyní to se Southamptonem vynechal kvůli disciplíně.

Od pondělí podle informací The Athletic už "Auba" trénuje s týmem a předpokládá se, že se ve středu představí proti West Hamu s Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem.