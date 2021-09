Schick se znovu trefil, jenže Leverkusen vedení neudržel a s Dortmundem prohrál 3:4

Útočník Patrik Schick druhým gólem v této sezoně německé ligy nezabránil porážce fotbalistů Leverkusenu 3:4 s Dortmundem.

Český útočník Leverkusenu Patrik Schick se raduje z gólu, který vstřelil do sítě Dortmundu | Foto: Reuters

Leverkusen vyšel poprvé v bundesligovém ročníku bodově naprázdno, přestože třikrát vedl. Pětadvacetiletý Schick v první nastavené minutě úvodního dějství upravil skóre na 2:1, když po přihrávce autora úvodní branky domácích Wirtze zakončil parádně na vzdálenější tyč.

Krátce po přestávce vyrovnal po Haalandově asistenci Brandt, za Bayer se poté prosadil Diaby. Vestfálský celek otočil stav v rozmezí 71. až 75. minuty. Nejprve srovnal Guerreiro a následně Haaland proměnil penaltu. Borussia zvítězila ve třetím ze čtyř kol.

Stejně úspěšná jako Dortmund je i Mohuč, o jejímž vítězství na hřišti Hoffenheimu rozhodli Burkardt a Ingvartsen. Uzdravený Pavel Kadeřábek nastoupil od druhého poločasu, předtím si naposledy zahrál 27. června v dresu české reprezentace v osmifinále mistrovství Evropy s Nizozemskem.

Kolín nad Rýnem poslal do vedení ve 34. minutě Modeste, od 74. minuty dohrával bez vyloučeného Kainze. Český reprezentant do 21 let Tomáš Ostrák přišel na hřiště v 82. minutě a připsal si druhý start v německé lize. Freiburg získal alespoň bod díky vlastní brance Czichose z 89. minuty.

Do čela neúplné tabulky se dostal Wolfsburg, který zvítězil na hřišti nováčka Fürthu 2:0 a naplno bodoval i ve čtvrtém kole. Za hosty se prosadil zkraje duelu Nmecha a v samém závěru z pokutového kopu Weghorst.

Union Berlín remizoval doma s Augsburgem bez branek a udržel ligovou neporazitelnost, připsal si však už třetí nerozhodný výsledek. Ve čtvrtek ho v pražském Edenu proti mistrovské Slavii čeká úvodní duel základní skupiny Evropské konferenční ligy.

Berlíňané nastoupili v sestavě: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel (86. Ryerson), Öztunali (72. Prömel), Khedira, Möhwald (22. Haraguči), Giesselmann - Kruse (72. Voglsammer), Awoniyi (86. Becker). Augsburg stále čeká na první výhru v ligovém ročníku.

Německá fotbalová liga - 4. kolo:

Leverkusen - Dortmund 3:4 (9. Wirtz, 45.+1 Schick, 55. Diaby - 37. a 77. z pen. Haaland, 49. Brandt, 71. Guerreiro), Freiburg - Kolín nad Rýnem 1:1 (89. vlastní Czichos - 34. Modeste), Fürth - Wolfsburg 0:2 (10. Nmecha, 90. Weghorst z pen.), Hoffenheim - Mohuč 0:2 (21. Burkardt, 77. Ingvartsen), Union Berlín - Augsburg 0:0.