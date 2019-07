Hazard uctil výročí přistání na Měsíci. Při premiéře za Real ale prohrál

před 38 minutami

Malý krok pro člověka, ale velký skok pro Edena Hazarda. Belgický fotbalista má za sebou první zápas za Real Madrid, ke kterému navíc nastoupil s číslem 50 na dresu na počest padesátiletého výročí přistání na Měsíci. Premiéru mu však v přípravném utkání v Houstonu zkazila prohra 1:3 s Bayernem Mnichov.

Mezi 41 hráči, kteří na obou stranách zasáhli do utkání, naopak chyběl velšský útočník Gareth Bale. "Nebyl v nominaci, protože pracujeme na jeho odchodu," citovala agentura AFP trenéra Realu Zinédina Zidana. "Uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že se to vyřeší rychle, protože by to pomohlo všem stranám," přidal francouzský kouč.

Real zahájil utkání v základu s Hazardem, za kterého Chelsea v červnu zaplatil 100 milionů eur. Bayern v první půli poslal do vedení Corentin Tolisso a po pauze navýšili skóre Robert Lewandowski se Sergem Gnabrym. Bayern hrál posledních devět minut bez vyloučeného Svena Ulreicha, Real z toho však vytěžil jen gól střídajícího Rodryga.

Hazard k zápasu nastoupil s číslem 50 a podle listu Marca tak učinil na počest 50. výročí přistání Apolla 11 na Měsíci, ke kterému došlo 20. července v roce 1969. Ve španělské lize však bude muset belgický reprezentant zvolit jiné číslo, protože podle pravidel soutěže hráči mohou nosit pouze čísla od jedničky do pětadvacítky.