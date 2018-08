Potvrzeno. Brankář Courtois odchází z Chelsea do Realu Madrid

před 1 hodinou

Londýn - Belgický fotbalový brankář Thibaut Courtois přestupuje z Chelsea do Realu Madrid. Anglický klub už s jeho odchodem souhlasil. Jako součást transakce získá z "Bílého baletu" na hostování chorvatského záložníka Matea Kovačiče. Courtois se ještě v Realu musí dohodnout na podmínkách své smlouvy a projít lékařskou prohlídkou. Madridský tým má podle informací médií pro šestadvacetiletého gólmana nachystanou smlouvu na šest let. Jako svou novou posilu má Courtoise představit ve čtvrtek. Spekulace o přestupu zesílily poté, co se Courtois nedostavil na začátku týdne na tréninky Chelsea. O odchod do Madridu nejlepší gólman mistrovství světa v Rusku stál i proto, že ve městě žije jeho bývalá partnerka s jejich dvěma dětmi. Chelsea na situaci zareagovala okamžitě a dnes angažovala španělského brankáře Kepu Arrizabalagu. Bilbau za něj podle médií zaplatila 72 milionů liber (asi dvě miliardy korun), což z něj dělá nejdražšího gólmana světa. Courtois se stal hráčem Chelsea v roce 2011, kdy přestoupil z Genku, tři sezony pak ale strávil na hostování v Atléticu Madrid. Na Stamford Bridge se vrátil v roce 2014 a v pozici brankářské jedničky vystřídal Petra Čecha. Bývalý český reprezentant v roce 2015 odešel do Arsenalu.

autor: ČTK | před 1 hodinou