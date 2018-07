O české reprezentanty je zájem. Vaclíka chce získat Sevilla, Jankto míří do Sampdorie

AKTUALIZOVÁNO před 11 hodinami

Sevilla - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík by podle švýcarských a španělských médii mohl brzy přestoupit z Basileje do FC Sevilla. Čtvrtfinalista uplynulého ročníku Ligy mistrů si údajně devětadvacetiletého českého reprezentanta vyhlédl jako náhradu za některého z gólmanů, který by měl španělský klub opustit.

Sevilla má nabídky jak na jedničku Sergia Rica, který by mohl odejít do anglické Premier League, tak na Davida Soriu. Ten za Sevillu odchytal závěr sezony včetně čtvrtfinále Ligy mistrů proti Bayernu Mnichov.

Vaclík je v Basileji od léta 2014 a smlouvu má ještě na tři roky. Patří k hlavním oporám týmu a opakovaně byl vyhlášen nejlepším gólmanem švýcarské ligy, kterou s klubem třikrát vyhrál.

Předtím rodák z Ostravy působil ve Vítkovicích, na Žižkově a ve Spartě. Za reprezentační A-tým dosud odchytal 20 utkání.

V souboji o Jankta vede janovský tým

Další český fotbalový reprezentant Jakub Jankto má podle italských médií blízko k přestupu z Udine do Sampdorie Janov. Televizní stanice Sportitalia uvedla, že oba kluby už se domluvily na odstupném ve výši 15 milionů eur (téměř 390 milionů korun), rozloženém do několika splátek v průběhu příštích let.

Jankto po minulé sezoně otevřeně prohlásil, že by chtěl z Udine po čtyřech letech odejít. I když se tým dokázal v italské lize udržet, dvaadvacetiletému záložníkovi se nelíbila atmosféra v klubu. Zároveň připustil, že by si rád vyzkoušel jinou ligu, nakonec ale možná v Itálii zůstane.

O služby bývalého fotbalisty pražské Slavie měly zájem také Bergamo, Turín, Lazio, AC Milán a Monako.