Mourinho míří do Dortmundu. Trenérský svéráz obdivuje Borussii a už se učí německy

Slavný portugalský trenér José Mourinho by mohl převzít fotbalisty Borussie Dortmund. Tvrdí to zdroje německého magazínu Sport Bild.

Vestfálský velkoklub, jeden ze soupeřů Slavie Praha ve skupině Ligy mistrů, nevstoupil do nové sezony bundesligy nejlépe. Z prvních sedmi kol si připsal jen tři vítězství, nicméně víkendová výhra nad Gladbachem přece jen posunula žlutočerné na čtvrté místo tabulky.

Přesto se spekuluje o tom, že by Lucien Favre mohl lavičku Dortmundu opustit. Zvlášť poté, co tým sice přivezl v Lize mistrů tři body z Prahy po šťastné výhře nad Slavií, ale ve středu podlehl po velmi slabém výkonu 0:2 Interu Milán a zkomplikoval si boj o postup.

Pokud by se Borussia nedostala do osmifinále prestižní soutěže, rošáda na lavičce by byla podle Sport Bildu velmi pravděpodobná. A pak by byl dle zdrojů německého magazínu žhavým kandidátem na pozici trenéra právě Mourinho.

Portugalského stratéga, který je bez práce od prosincového konce v Manchesteru United, favorizují i vřelé vztahy se šéfem klubu Hansem-Joachimem Watzkem. "Je to přátelství mezi dvěma chlapy, které trvá už roky," připustil sportovní ředitel Dortmundu Michael Zorc.

Mourinho, který přivedl k vítězství v Lize mistrů FC Porto i Inter Milán a kromě Portugalska a Itálie slavil domácí tituly i v Anglii s Chelsea a ve Španělsku s Realem Madrid, se navíc několikrát pozitivně vyjádřil o Dortmundu i Bundeslize.

"Je to soutěž, která je pro mě zajímavá. Obdivuju práci Borussie a to, jak dokáže konkurovat takovým gigantům, jako je Bayern Mnichov," složil 56letý rodák ze Setúbalu kompliment Dortmundu.

José Mourinho na tribuně při zápase Dortmundu ve společnosti šéfa Borussie Hanse-Joachima Watzkeho:

Sportbild, que vale aclarar que no es el medio con mejor información sobre el BVB, afirma que Mourinho es una opción para el Dortmund, si lo de Favre no mejora. Lo cierto es que es amigo de Watzke (foto). También es cierto que está estudiando alemán. No lo veo fácil, pero... pic.twitter.com/9Yw85Pa92v — Ezequiel Daray (@EzequielDaray) October 23, 2019

Už v létě přiznal v rozhovoru pro italský deník Gazzetta dello Sport, že se pilně učí německy. "Studuju němčinu, protože mi ten jazyk chybí. Mluvím portugalsky, anglicky, španělsky, francouzsky i italsky. A samozřejmě nic nevylučuju. Ani Německo," prohlásil tehdy.

Problémem by v Dortmundu mohl být jeho plat. Zatímco v Manchesteru United pobíral "Special One" naposledy 17 milionů eur ročně (asi 435 milionů korun), v Německu by musel slevit.

Sportovní ředitel Zorc nicméně v reakci na spekulace uvedl: "Jsme rádi, že máme Luciena Favreho. Nevedeme žádné diskuze o trenérech."

Jak však poznamenávají německá média, v případě neúspěchu v sobotním bundesligovém derby se Schalke už to nemusí platit…