Liverpool hlásí posilu do útoku, přichází nejlepší kanonýr portugalské ligy

Nedělní nehodu malého letadla na Slovensku s dvoučlennou posádkou nepřežil Slovák, a nikoli český občan, jak původně informovali záchranáři. Mluvčí krajského ředitelství policie v Nitře Viktória Borloková ČTK řekla, že obětí neštěstí je muž z jihoslovenského Lučence. V letadle cestoval spolu s kolegou z Prahy, který při nehodě utrpěl četná poranění a je hospitalizován na oddělení pro pacienty ve vážném zdravotním stavu.

Podle Borlokové příčina nehody zatím není známá a rovněž se neví, kdo v době pádu letadla stroj řídil. Letadlo spadlo do kukuřičného pole na jihu Slovenska. Televize Markíza uvedla, že netypicky klesající stroj zahlédl náhodný svědek, který také přivolal pomoc. Televize s odvoláním na nejmenovaný zdroj dodala, že jednou z nejpravděpodobnějších příčin neštěstí může být to, že se stroj dostal do vývrtky, po které následoval nekontrolovatelný pád.

Zraněný Čech leží na klinice anesteziologie a intenzivní medicíny ve městě Nové Zámky. Nemocnice ČTK informovala, že muž je ve stabilizovaném stavu. Těžce zraněný Slovák zemřel po převozu do nemocnice.