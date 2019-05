"Šťastných bot se nevzdám." Kapitán vyválčil postup v roztrhaných kopačkách

před 53 minutami

Kopačky Jacka Grealishe z Aston Villy po postupu do fotbalové Premier League | Foto: Reuters

Tak tohle už většinou není k vidění ani v nějakém pralesním přeboru. Jack Grealish ale v roztrhaných kopačkách vedl Aston Villu k postupu do Premier League, nejlepší fotbalové ligy světa.

Co to má na nohou? Fanoušci, kteří nesledovali druholigovou Aston Villu zase tak často, nemohli uvěřit vlastním očím, když viděli, v čem hodlá kapitán týmu Jack Grealish usilovat o postup do anglické ligy.

Do rozhodujícího boje proti Derby vedl třiadvacetiletý fotbalista v pondělí mužstvo v tak ošuntělých kopačkách, že by je odmítla obout většina amatérských hráčů. "Když jsem se vracel po zranění, vypadaly staré kopačky jako teď tyhle," ukazoval si Grealish na nohy s úsměvem při rozhovoru pro televizní stanici Sky Sports.

"Vzal jsem si nový pár, dal jsem v nich pár gólů a pár asistencí. Věřím, že jsou to moje šťastné boty, tak jsem se jich už nevzdal," doplňoval kapitán týmu z Birminghamu.

Udělal dobře. Jeho talisman fungoval i ve finále play off o postup mezi anglickou elitu. Aston Villa ve vyprodaném Wembley zdolala 2:1 Derby, které jako kouč vedl legendární Frank Lampard, a slavný klub se po třech letech vrací do Premier League.

Grealish šel za postupovým snem až do roztrhání kopaček. A vlastně i těla. Když jeho spoluhráč James Chester zvedal trofej pro vítěze, udeřil jím nechtěně Grealishe tak, že mu roztrhl obočí… "Na oslavách holt nebudu vypadat úplně dobře," vzal to Greallish s úsměvem.