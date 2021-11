Gerrard možná nepovede Rangers proti Spartě. Za miliony ho chce získat Aston Villa

Trenér fotbalistů Glasgow Rangers Steven Gerrard, jehož svěřenci ve skupině Evropské ligy hrají i s pražskou Spartou, je podle britských médií blízko přesunu do Aston Villy.

Na lavičce birminghamského celku v neděli skončil kouč Dean Smith po sérii pěti ligových porážek a propadu na 16. místo tabulky Premier League. Gerrard má být největším favoritem na uvolněný post a Aston Villa chce jednačtyřicetiletého trenéra přivést do konce týdne.

Skotskému klubu je údajně připravena zaplatit odstupné ve výši tří milionů liber (asi 88 milionů korun).

Gerrard vede Rangers od roku 2018. Dlouholetý kapitán Liverpoolu a anglické reprezentace v minulé sezoně s glasgowským mužstvem vybojoval první mistrovský titul po deseti letech. Někdejší špičkový záložník před Rangers trénoval pouze výběry Liverpoolu do 18 let a 19 let.

Sparťané se na stadionu Rangers představí ve čtvrtek 25. listopadu v pátém z šesti utkání skupiny A Evropské ligy. Na Letné svěřenci kouče Pavla Vrby zdolali skotského soupeře 1:0. Sparta i Rangers mají na kontě čtyři body.