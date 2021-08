Liverpool je na startu sezony stoprocentní, výhru nad Burnley zařídili Jota a Mané

Unie profesionálních fotbalistů FIFPRO vyjednává s vládami zemí, aby pomohly evakuovat hráče a hráčky z Afghánistánu, kde minulý týden převzalo moc radikální hnutí Tálibán. Ohrožena je podle unie především bezpečnost fotbalistek, které se vyslovovaly za lidská práva a proti Tálibánu.

"Máme velké obavy o ty sportovce, kteří mnoho let usilovali o zlepšení lidských práv v zemi," uvedli zástupci FIFPRO na twitteru. "V minulých dnech udržovala FIFPRO spojení s vládami, aby stanovily evakuační plán pro ohrožené sportovce. Cílem je dostat do bezpečí co nejvíce lidí."

Tálibán ovládl afghánskou metropoli Kábul po bleskové ofenzivě v neděli. Ze země se následně pokoušely dostat tisíce lidí, přičemž při chaosu a zmatcích na tamním letišti docházelo i k úmrtím.

Jednou z obětí byl i bývalý afghánský reprezentant do 17 let Zakí Anvarí, jenž zemřel v pondělí při snaze dostat se do odlétajícího letadla americké armády. "FIFA je šokována a zarmoucena jeho tragickým úmrtím. Posíláme naši nejhlubší soustrast Zakího rodině," napsala světová fotbalová federace, která dostává informace o hráčích od afgánské federace. "V této složité době mají naši podporu," uvedla FIFA.