Bývalý fotbalista pražské Slavie Miroslav Stoch se dohodl na předčasném ukončení angažmá v PAOK Soluň.

Klub o tom informoval na svém webu. Třicetiletý slovenský reprezentant, jenž musel začátkem srpna kvůli nákaze koronavirem do izolace, by mohl podle řeckých médií zamířit zpět do Edenu.

Ofenzivní záložník Stoch působil ve Slavii dvě sezony do loňského června a s pražským klubem získal ligový titul a dva triumfy v poháru. Šedesátinásobný slovenský reprezentant v minulosti hrál také za Chelsea, Twente Enschede či Fenerbahce. V Řecku měl smlouvu ještě na jeden rok s opcí.