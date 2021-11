Jen na cizince sázet nejde, poznal Rakovník. I kvůli české xenofobii, tvrdí šéf klubu

Před třemi lety se fotbalovému Rakovníku podařilo povyskočit do třetí nejvyšší soutěže a pokukuje ještě výše. Se zahraničním investorem v zádech touží proniknout na profesionální úroveň. K tomu měl posloužit projekt multikulturního mužstva, který však vedení přehodnocuje. A utlumuje.

Z divize do české fotbalové ligy postoupil tým s odchovanci, nejvíce svému klubu odevzdal Pavel Besta, bývalý mládežnický reprezentant, jenž nejvyšší českou soutěž poznal v Baníku Ostrava a Viktorii Žižkov, vyzkoušel si rovněž anglický fotbal v Luton Town FC. "Byla to velká persona, ale zdravotní potíže mu dál pokračovat nedovolily, ukončili jsme spolupráci," vzpomíná na oporu mužstva předseda rakovnického klubu Marek Tvrz.

Pokračovat jen s odchovanci se ukázalo jako cesta do propadliště. "Nikdo z nás si neuměl představit, jak je ČFL náročná," přiznává Tvrz. Mužstvo sice získalo tři české posily, které věděly, o co jde, obránce Michal Rendla si dokonce vyzkoušel druhou ligu za MFK Chrudim a byl jako mladík v prvoligovém kádru SK Kladno, ale to nestačilo. "Kdyby ročník 2019/2020 neukončila covidová pandemie, sestoupili bychom zpátky do divize," neskrývá nejvyšší muž klubu.

Navíc se objevily potíže s financemi. Nestačily, odnášeli to všichni, i hráči. "Dlužili jsme jim výplatu za dva tři měsíce," netají Tvrz. "Nejhorší bylo, že se naše insolventnost mezi hráči rozkřikla, nabrali jsme špatnou pověst. Nedalo se sehnat nové posily, které jsme nutně potřebovaly, tížilo nás to jako břemeno," odhaluje složitou situaci.

Pomoc přišla ze zahraničí, od saúdskoarabského investora. "Pokukoval sice po klubu z Prahy, ale Rakovník, který leží od hlavního města jen čtyřicet kilometrů, se nakonec ukázal jako vhodný objekt," přivítal podanou ruku s vytouženým kapitálem na dlani. Veškeré pohledávky byly uhrazeny. "Dohodli jsme se na splátkovém kalendáři, všechno je téměř vyřešeno a nezůstaneme nic nikomu dlužní," ujišťuje Tvrz.

Skromný původní rozpočet ve výši milionu korun se navýšil o dva a půl, což bylo znát. Navíc zahraniční investor saturoval nový projekt - orientaci za zahraniční hráče. "Není třeba zastírat, že je tento projekt spojený s tuniským trenérem Mohamedem Ben Hassenem," upřesňuje předseda. "S investorem se zná z doby, kdy mu v Clubu African Tunis vykonával funkci technického ředitele," uvádí Tvrz.

A exotický původ kouče také není nepřekonatelná překážka. "Žije tu už dlouho, má za manželku Češku, umí česky," rozkrývá Tvrz jeho rodinné poměry. Jako sportovní ředitel, který na podzim ovšem ještě zdatně pomohl i na hřišti, byl přijat bývalý internacionál a sparťanská legenda Jiří Novotný. S trenérem se zná od společného působení ve Všenorech.

I když peníze byly, získat dobré české hráče bylo složité, skoro nemožné. Klub se proto zahleděl do zahraničí. Během roku přivedlo vedení víc než deset fotbalistů ze všech světadílů. I když nabídka byla až nepřeberná, výběr nebyl jednoduchý. "Fotbaloví agenti jsou pro kluby docela úskalí," poukazuje Tvrz. "Nebyl den, aby mě některý nekontaktoval v mailu, na WhatsAppu či Instagramu, že má pro vás nového Michaela Essiena či ještě lepšího borce," sděluje.

Jenže odborný odhad často realitě neodpovídal. Hráčů se točilo mnoho, k použití však všichni zdaleka nebyli. "Po individuální stránce byli skvělí, určitě by v soutěži vyčnívali," připouští Tvrz. "Ale některé věci, jako neschopnost spolupracovat se spoluhráči či špatný charakter, vytváří negativní klima v kabině, se zjistí později," odhaluje úskalí při nabírání velkého počtu cizinců.

Rakovník na tuto vlnu však chtěl být připravený. Především jim hodlal zajistit podmínky k výkonu, investor na tuto okolnost ve finanční rozvaze pamatoval. "Jako velký problém se ukázalo bydlení, které je těžké sehnat i pro klasické obyvatele," upozorňuje Tvrz na naopak nevýhodu blízkosti Prahy. Jen za ubytování pro zahraniční hráče zaplatí v Rakovníku přibližně padesát tisíc měsíčně, což je finanční rána i pro mnohem větší kluby.

"Navíc Češi jsou pořád xenofobní. Když se dozvěděli, že by v jejich pronajatém bytě měli bydlet tři kluci jiné barvy pleti, od smlouvy ustoupili," poukazuje na tuto okolnost. Hodně však pomohla dohoda s tenisovým centrem, pro šest cizinců se našlo příhodné bydlení - každý má vlastní pokoj s potřebným sociálním zázemím.

I když se ve středočeském městě setkávají mladí kluci ze zcela odlišných světových koutů i kultur, k nějakým výstřelkům dochází jen velmi výjimečně. "Tři hráči s francouzským pasem, ovšem původem z Afriky, si vzali v místním obchodním domě nákupní vozík a jezdili s ním po městě. A hned byl mezi místními problém," nabízí Tvrz jednu příhodu.

Výsledky nepřišly

Kosmopolitní projekt však sportovní výsledky nepřinesl. Další ročník 2020/2021 přežil Rakovník opět jen díky covidovému přerušení, probíhající podzimní sezonu zakončil v ČFL čtrnáctý.

V komunikaci problém nebyl. Trenér Hassen se s hráči domlouvá ve třech jazycích: francouzsky, anglicky, česky, přizpůsobili se i portugalsky hovořící včetně Brazilců. "Takovým vzorem je pětadvacetiletý obránce Matheus Troche, který má občanství Brazílie a Paraguaye," vypichuje jednoho legionáře Tvrz. "Přišel z Portugalska, má za sebou dvě předkola Evropské ligy za estonský klub JK Trans Narva, je velice pokorný a chce se posunout," chválí přístup hráče. "Sám od sebe se učí česky, což je obrovské plus," zdůrazňuje. Hráčům, kteří v klubu zůstanou, chce na jaře vedení zajistit výuku jazyka.

Hvězdou týmu měl být jeho brazilský krajan Joao Felipe, jenž na sebe upoutal ve Slavii Praha. "Potenciál má obrovský, v práci s míčem vyčnívá,ale přišel poněkud zanedbaný, má kondiční nedostatky," probírá hráčovy schopnosti Tvrz. "Dohodli jsme se, že ji bude nabírat za pochodu, věříme, že na jaře už bude někde jinde," hledí kupředu předseda.

Přestože Rakovník navázal v oblasti mládeže spolupráci se Slavií Praha, je Joao Felipe kmenovým hráčem se smlouvou do 30. 6. 2024. "V případě zájmu má výstupní klauzuli," nebrání klub nikomu ve štěstí při možnosti získat lepší angažmá. Brazilský talent měl ve Slavii podmínky, které mu Rakovník nedokáže naplnit ani z jedné třetiny, ale i ta představuje mnohem víc, než co mají v ČFL jiní. Díky arabskému investorovi.

Výčitky, že tímto projektem zavírá klub cestu odchovancům, rovněž rozporuje. "Důkazem je obránce Jeremy Šindler, který se narodil se v Americe, ale je Čech, do kádru jsme přeřadili dva členy dorostu ročníku 2002," uvádí konkrétní příklad. "Kdyby u nás byla špičková mládež, nebyl by důvod k tomuto projektu," prohlašuje Tvrz.

Podzimní zkušenosti navíc ukázaly, že cizinců je skutečně příliš mnoho. "Ale i to je představa trenéra - stavět na českých hráčích, kádr doplnit tak pěti šikovnými legionáři," odhaluje Tvrz.



Plány zůstávají ovšem ambiciózní, i když postavení mužstva po podzimní části není lichotivé. Uzavírá tabulku ČFL. "Do tří let druhá liga," nebojí se Tvrz výzev. "Zahraniční investor to chce, dvě sezony přípravy by měly stačit," má rozvržené cíle. A modernějšího kabátu by se měl dočkat i areál. "Město zažádalo o dotaci na přestavbu stadionu, kde se hraje i pozemní hokej. Investice je ve výši 210 milionů korun, 100 milionů by měla dodat Národní sportovní agentura," rozkrývá Tvrz. Volby ale schválení dotace zbrzdily.

Rakovník chce opět hrát důstojnou roli v českém fotbale. I když projekt multikulturního týmu se neukázal jako samospasitelný.