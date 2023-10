Do dvanácti jsem spal u mámy, přiznal Weiss. Popsal skandály v reprezentaci i šikanu

Slovenský fotbalový záložník Vladimír Weiss mladší se obvykle mediálním výstupům vyhýbá a velké rozhovory nedává. Nyní udělal změnu a v obsáhlém interviewu zmapoval svou kariéru, během níž prošel Velkou Británií, Španělskem, Itálií, Řeckem a Katarem.

Třiatřicetiletý hráč Slovanu Bratislava promluvil ve velkém rozhovoru pro web TVNOVINY.sk. A začal tím, že se k úspěšné kariéře odrazil i přes to, že byl jako malý docela dlouho maminčiným mazánkem.

"Do dvanácti jsem u mámy spával, proto se nám pak oběma těžko zvykalo, když jsem v patnácti odešel do Anglie. Neuměl jsem anglicky, denně jsem plakal, že chci zpátky domů, ale někde uvnitř jsem věděl, že to musím překousnout," vyprávěl Weiss.

Ve svém pokoji měl vylepené plakáty s Tomášem Rosickým a právě Arsenal měl o talentovaného Slováka nejdříve zájem. Nakonec však zamířil do akademie Manchesteru City.

"Chtěl jsem být na nejlepší na každém tréninku a to mě posouvalo dopředu," pokračoval Weiss. Se Citizens získal nejprestižnější anglickou mládežnickou trofej FA Youth Cup, experti ho přirovnávali k Rosickému, někdy dokonce k Lionelu Messimu či Johanu Cruijffovi.

"Stephen Ireland mi půjčoval své audi, Robinho tvrdil, že až skončí, já budu nástupcem jeho trůnu. Craig Bellamy mě zase jednou v posilovně před všemi strašně sjel, když jsem udělal méně opakování. Ta slova si pamatuju dodnes a pokud můžu, nic nevypustím," prohlásil Weiss.

V květnu 2009 debutoval v Premier League v devatenácti letech, ale s nástupem šejků do vlastnické struktury klubu a příchodem ještě větších hvězd místo v týmu neudržel. Hostoval postupně v Boltonu, v Glasgow Rangers a Espaňolu Barcelona.

"Ve Skotsku jsem se přitom nejdříve dohodl s Celtikem. Když jsem pak skončil u Rangers, fanoušci Celtiku mě skoro sežrali," vzpomínal vítěz skotské ligy z roku 2011.

Později se spojil se známým fotbalovým agentem Minem Raiolou, jenž mu zajistil angažmá v italské Pescaře, která Weisse vyvázala z kolotoče hostování. Přes Olympiakos Pireus se v 24 letech dostal do katarské ligy.

Weissův otec Vladimír, sám bývalý fotbalista a nyní dlouholetý trenér, s přestupem do exotického prostředí absolutně nesouhlasil. "Poslal mě s tím do… Co to prý vymýšlím, ať Raiola nespekuluje. Já jsem ho ale neposlechl, katarská nabídka se nedala odmítnout," řekl Weiss mladší.

V Kataru nakonec vydržel dlouhých šest sezon. "Nejdříve jsem vůbec nevěděl, kde ta země je," přiznal. "Ale pro rodinu to bylo perfektní, zažil jsem tam nejlepší roky kariéry," dodal. Působil v klubech Al-Duhail (tehdy pod názvem Lekhwiya) a Al-Gharafa.

Tam se skamarádil s Nizozemcem Wesleym Sneijderem. "Byl speciální na hřišti i v baru. Bohužel z jeho životosprávy vyplývalo, že už dlouho za míčem běhat nebude," usmíval se Weiss.

Sám zažil v Kataru podle svých slov i šikanu. "Do Gharafy přišel nový majitel a začal dělat zle. Nutili mě v teplotách okolo 40 stupňů trénovat třífázově. Běh, fitko a znovu běh, šest dní v týdnu. Zkoušeli mě zlomit a donutit, abych zrušil smlouvu, ale to by se jim povedlo, jen kdyby mě odvezli doprostřed pouště a zakopali," popisoval.

Weiss se vrátil domů na konci roku 2019 a od té doby obléká dres Slovanu, který jako hlavní trenér vede jeho otec. V Bratislavě chce technický fotbalista v budoucnu kariéru i uzavřít.

Se slovenskou reprezentací zažil překvapivý postup do osmifinále mistrovství světa 2010 v Jižní Africe po výhře nad Itálií, zahrál si na dvou evropských šampionátech. Ale vše nebylo vždy jen růžové.

Po Euru 2016 byl Weiss vyřazen z národního týmu kvůli obvinění, že řídil auto opilý. "Já pořád tvrdím, že jsem to auto neřídil. Existují důkazy. Když nás zastavili, vyměnili jsme se za volantem, abych s policisty mluvil já. Byla to samozřejmě blbost, ale neřídil jsem," dušoval se.

Pod českým trenérem Pavlem Hapalem v reprezentaci odmítl hrát, když ho v roce 2018 povolal na zápasy Ligy národů, ale na hřišti mu nedal ani minutu. Weiss tehdy opustil lavičku náhradníků ještě během zápasu se slovy, že skončil.

Současný šéf slovenského národního mužstva, Ital Francesco Calzona, zatím Weisse na sraz ani jednou nenominoval.

"Jeho rozhodnutí jsem akceptoval, ale když se mnou chtěl mluvit přes chat FaceTime, považoval jsem to za absolutní nerespekt. To má být přístup reprezentačního trenéra? Vždyť má dost času na to, aby se s hráčem potkal osobně," zlobil se záložník.

"Hamšo (Marek Hamšík) svazu přes hlasovku doporučí trenéra, který v životě nešéfoval áčku, a my mu svěříme reprezentaci. To je takové slovenské. Pokud mě někdy povolá jiný trenér, vrátím se s nadšením," uzavřel Weiss.

Se Slovanem se mu nyní daří v pohárově Evropě. V Konferenční lize vede tým z Bratislavy po výhrách s Klaksvíkem a Lublaní svou skupinu, kde je ještě Lille. Ve Slovinsku ve čtvrtek zvítězil navzdory neproměněné penaltě Weisse.