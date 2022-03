Vláda škodí českému fotbalu, říká trenér Jarolím. A otce Karla by rád za asistenta

Ukrajinským hráčům je potřeba pomoci, afričtí legionáři mají potíže se získáváním trvalého pobytu. I s těmito potížemi se potýká, kromě nedostatku financí, bývalý reprezentant David Jarolím, trenér druholigového FK Ústí nad Labem. A otce Karla by rád uvítal jako svého asistenta.

Zimní přestávka slouží i k posílení mužstva. Jak jste spokojený s doplněním kádru?

Víme, že hráči, co sem přicházejí, nejdou za penězi. Nejdou sem, aby se zabezpečili, ale aby nám pomohli v boji o zachování klubu. Ale mají šanci se ukázat a jít dál. Rozpočet je nízký, ale na druhou stranu je to druhá liga, profesionální soutěž. Chceme pracovat, chceme hrát fotbal. Ani já nekoukám na finance, za jakých pracuju, podmínky na trénování jsou ovšem perfektní, hráči se tady mohou zdokonalovat a výkonnostně růst.

Je hodně složité, že majitel Jiří Hora žije trvale na Maltě?

Určitě by bylo lepší, kdyby tady u toho byl, ale na druhou stranu to víme. Pomáhá nám, bez jeho přispění by se těžko rozpočet naplnil. Komunikace probíhá na dálku a je to v pohodě. Jsou tu lidi, kteří s ním kroky probírají, poslední slovo co se týká posil a hlavně peněz na jejich angažmá má on.

Máte v kádru dost Ukrajinců: Mychajlo Kabancov, Ilja Tymošenko, Roman Kaleňuk. Jak je složité v těchto pohnutých dobách s nimi pracovat?

Je to nepředstavitelné. Nevím, jaký mohou mít vůbec dopad nějaké motivační řeči před fotbalovým zápasem, že je důležitý fotbal. Jsou to kluci, kteří sem přišli v době, kdy ještě žádná válka nebyla, najednou je všechno jinak. Pomoc od nás mají, cokoli budou potřebovat, jsme tu. I tak vím, že to vůbec nemusí nic znamenat. Já jsem rád, že tu jsou, jsou to charakterově fantastičtí kluci. Jak znám ukrajinskou mentalitu, jsou to pracanti, budeme jen rádi, když tu zůstanou. Musíme je ovšem podpořit.

Z Toga se vám ovšem nevrátil šikovný útočník a reprezentant své vlasti Elom Nya-Vedji. Věříte, že ho ještě v kádru přivítáte?

Jde o administrativní překážky a dost nám to vadí. Česká vláda po dobu covidu neumožňovala fotbalistům z afrických zemí získat dlouhodobá víza. To je katastrofa. Na rozdíl od Slováků, kde je všechno rychlejší a jednodušší. Tak jsme přišli o nigerijského urostlého útočníka 191 centimetrů vysokého Kennetha Ikugara, který sice měl smlouvu, doložil, že je profík a jde sem hrát fotbal, nebude dělat nějakou nelegální práci nebo žít z dávek pro imigranty, ale potřebné dokumenty pro pobyt neobdržel. Hrál tu od léta, ale úřady mu neprodloužily pobyt.

Nyní je na Slovensku…

Tam mu je vyřídili rychle, bez průtahů a bude hrát za Spartak Trnava. Absolutně nechápu přístup vlády, ministerstva zahraničí. Škodí tím jen českému fotbalu. I jiným klubům, nejen nám. V případě nigerijského fotbalisty však doufám, že se všechno vyřídí. Problém byl u něj více na nigerijské straně.

V úvodním jarním kole jste doma remizovali s aspirantem na postup Líšní 2:2. Berete bod?

Vzhledem k okolnostem ne. Hrajeme doma, chtěli jsme vyhrát, vedli jsme 2:1. První poločas nebyl povedený, měli jsme to nechat víc na zemi, ale převahu jsme měli. Soupeř se dostal jednou před naši branku a dal gól. Líšeň je však silný tým, musíme uznat jeho kvalitu. My mohli vyhrát, předvedli jsme solidní výkon a musíme v tom pokračovat. Věřím, že body budeme sbírat.

Na pravé straně obrany se představila nová posila z Táborska, slávistický odchovanec Šimon Havrda. Jak jste byl s ním spokojen?

V Táborsku skončil, získali jsme ho zadarmo. Už něčím prošel, má dobré návyky. Byl jsem s ním spokojen, adaptoval se rychle, proti Líšni předvedl slušný výkon.

Váš otec Karel skončil v Mladé Boleslavi. Neuvažoval jste, že jeho zkušeností nějak využijete?

Přemýšlím nad tím, že bych si ho k bratrovi Lukášovi vzal jako dalšího asistenta.

Vedení razí heslo, že by rádo místní rodáky třeba na sklonku kariéry přivábilo zpět do klubu. Máte přehled, kdo odtud pochází?

Tak by to mělo i být, vztah ke klubu je důležitý. To je všude na světě stejné, jde o správný slogan. Víme, kdo se tu naradil a začínal s fotbalem. Zkušení borci by se nám i hodili, máme spoustu mladíků, kteří by potřebovali usměrnit. Není to však jednoduché.

Olomouckého kapitána Víta Beneše jste už za tímto účelem kontaktovali?

Zatím ne. Ale uvidíme. Každý má nějakou finanční situaci, i to musíme brát v potaz.