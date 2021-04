Viktoria Žižkov stadion nekoupí, slavnému klubu hrozí zánik. Fanoušci spílají radnici

Psal o ní Eduard Bass, o sto let později vznikla divadelní hra o jejím manažerovi Ivanu Horníkovi. Zná ji každý fotbalový fanoušek, přestože už několik let hraje mimo první ligu. Teď Viktorii Žižkov hrozí, že zcela zanikne.

Zastupitelé Prahy 3 ve čtvrtek odmítli smlouvu, která by vedla k prodeji stadionu majiteli klubu Martinu Loudovi. Zastaralý areál nutně potřebuje renovaci, nevyhovuje požadavkům Fotbalové asociace ČR a nesmí se na něm hrát profesionální soutěže. Tedy první a druhá liga.

Právě na rekonstrukci stadionu se více než stoletý příběh Viktorie Žižkov zasekl. Areál patří Praze, spravuje ho městská část Praha 3, tedy žižkovská radnice. Klub hraje od loňska v azylu na Proseku. Usiluje ale o návrat na tradiční místo v Seifertově ulici. Stadion by chtěl jeho majitel Louda rekonstruovat, ale pouze pod podmínkou, že mu ho město prodá. Dlouhodobý pronájem odmítá. Město se zase nechce vzdát lukrativního pozemku.

O řešení situace obě strany jednaly od ledna loňského roku, kdy Louda klub převzal od předchozího majitele a slíbil, že ho znovu pozvedne. Ve čtvrtek se na zastupitelstvu Prahy 3 jednalo o smlouvě o budoucím prodeji pozemků. "Stačilo, aby o takové smlouvě rozhodla jen rada městské části. Celé zastupitelstvo o tom hlasovalo proto, že si to podle klubu přála fotbalová asociace," říká místostarosta Ondřej Rut (Zelení).

V radě mohla smlouva projít. Vedle Zelených v ní zasedají zástupci TOP 09, STAN a Pirátů. Všechny tři strany se smlouvou souhlasily, Zelení jsou dlouhodobě proti. V zastupitelstvu, kde hlasuje i opozice, ale návrh neprošel. Proti se postavila i koalice ODS, lidovců a Trikolóry. Jednání přímo v sále přihlíželi fanoušci Viktorie s transparenty podporujícími záchranu fotbalu na Žižkově.

"Potřebovali jsme znát jasné stanovisko," vysvětlil licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar postup fotbalové asociace. Licenční řízení, které klubům umožní hrát profesionální soutěže v příštím ročníku už běží. "V tuto chvíli je po termínu, který tu byl pro všechny ostatní. Vnímám, že je to na Žižkově složité, ale pro udělení licence potřebuji nezpochybnitelný podklad. A ne rozhodnutí, které by za pár týdnů týdnů mohl někdo napadnout a zvrátit," popsal. "Předpokládám, že právě proto radnice rozhodla o schvalování záležitosti na zastupitelstvu," dodal.

Zelení se proti prodeji stavěli kvůli riziku, které spatřují v podnikání klubového majitele Loudy. Jednačtyřicetiletý žižkovský rodák je developer a jeden z majitelů Paláce Radost, dřívějšího Domu odborových svazů, který se stadionem sousedí. Už loni vyhlásil plán přestavby celé lokality, změnit ji chce v moderní centrum Žižkova. A Zelení se obávají, že by na místě stadionu mohl po pár letech vystavět třeba bytové domy.

"Přestože bychom chtěli věřit, že má skutečně zájem postavit fotbal na nohy a vrátit Viktorku do první ligy, nemusí se mu to podařit. A po prodeji se může stadion dostat do rukou někoho jiného. Smlouva o budoucím prodeji by byla krokem do nejistoty," popsal místostarosta Rut.

V návrhu smlouvy, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, stálo, že radnice podnikne "veškeré nezbytné, potřebné či vhodné kroky" k prodeji stadionu, i kdyby se k němu přímo nezavázala. Zelení proto prosazovali dokument bez zmínek o prodeji. To ale nezískalo potřebnou většinu. Opoziční ODS zase nepovažuje navrženou smlouvu za dostatečnou garanci toho, že fotbal na Žižkově zůstane i do budoucna, jak uvedl Alexander Bellu, zastupitel ODS.

Vedení radnice, kterou teď fanoušci kritizují za ránu do zad klubu, ale upozorňuje, že celou dobu nabízí přijatelné řešení. Viktorii chce stadion dlouhodobě pronajmout za symbolickou korunu. To ale klub odmítá. Louda to zdůvodňuje tím, že nechce dávat peníze do areálu, který mu nepatří.

Rozhodnutí zastupitelstva klub zaskočilo. "Panuje velké zklamání a emoce, budeme to v noci řešit," uvedl bezprostředně po jednání mluvčí klubu Pavel Werner. "Máme 24 hodin do termínu ke splnění licenčních požadavků FAČR," připomněl ve stejnou dobu předseda představenstva Milan Richter.

Pokud Viktoria během pátku nepředá asociaci podklady k licenčnímu řízení pro příští ročník profesionálních soutěží, včetně toho, kde hodlá druhou ligu hrát, o licenci přijde. Znamenalo by to pád do nižších soutěží. Otázkou je i to, zda by majitel měl zájem podporovat klub i dál.