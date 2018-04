Video: Šílené. Fanoušci v Durbanu demolovali stadion, připomínal válečnou zónu

před 1 hodinou

Příznivci celku Kaizer Chiefs po prohře v semifinále Jihoafrického poháru vtrhli na trávník a ničili, co jim přišlo pod ruku.

Durban - Nechutné scény se odehrály v Durbanu po skončení zápasu semifinále Jihoafrického poháru mezi celkem Kaizer Chiefs a Free State Stars. Hráči hostů se po výhře 2:0 radovali na hřišti jen vteřinu. Pak rychle pochopili, že tady jde o život.

Na trávník totiž vtrhly hordy fanoušků Kaizer Chiefs a fotbalisté obou týmů zahájili úprk do kabin. Rozzuření chuligáni začali ničit televizní vybavení a vše, co jim přišli pod ruku, brutálním způsobem včetně kopanců do hlavy napadli pořadatele…

Jihoafrický fotbalová asociace slíbila ve spolupráci s vládou co nejrychlejší vyšetření události a co nejpřísnější potrestání chuligánů.