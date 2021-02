Čtvrtníček se pustil do Berbra a spol.: "Suchej hajzl nám z toho nikdo dělat nebude!"

Herci Ivan Trojan a Petr Čtvrtníček se zapojili do boje proti stávajícím poměrům v českém fotbale. Pro opoziční hnutí Fevoluce natočili několik spotů, parafrázujících dialogy fotbalových funkcionářů v čele s bývalým místopředsedou FAČR Romanem Berbrem.

V hlavních rolích Vladimír Šmicer, Tomáš Ujfaluši, Jan Koller, ale také hudebník David Koller, fotbalová legenda Antonín Panenka, Ivan Trojan a Petr Čtvrtníček jako padouch. Tato sestava si zahrála v příběhu, parafrázující aktuální situaci v českém fotbale.

"Příběh začal vznikat přibližně na konci října. Napsal jsem Petru Čtvrtníčkovi, jestli by ho zajímalo podpořit lidi ve fotbale nějakým odlehčeným spotem. Petr reagoval pozitivně, a přestože se pak kvůli rodinným problémům jednoho z aktérů muselo vše odsunout, nakonec jsme našli společný čas i téma. Petrovi jsme společně se Sašou Smitou nastínili naší představu dialogů a on dal obratem na stůl dvě verze. Tu druhou pak vyladil společně s Ondrou Hüblem z Jinýho Gangu a šlo se na věc. Byla to klasicky trochu punkeřina," popisuje zrod celého příběhu lídr iniciativy Fotbalová Evoluce Ondřej Lípa.

"Já jsem jenom řekl jooo, chci aby byl fotbal čistej," připojil ke své roli v klipu Petr Čtvrtníček a jeho herecký kolega Ivan Trojan dodal: "Atmosféra byla pěkná, kluci hráli dobře a já věřím, že to, co mělo směrem k lidem zaznít, tak zaznělo. Nebýt Bohemky, tak já už bych na fotbal ani nechodil. Ale tohle děláme kvůli našim dětem, aby výsledky nebyly rozhodnuté předem a fotbal byl radost."