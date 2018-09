"Viděl jsem 24 hrdinů." Dánský slepenec čelil hvězdám Slovenska, hrát chtěl i ministr

před 2 hodinami

V bizarním přátelském zápase vyhráli Slováci 3:0, diváci v Trnavě tleskali i soupeři. "Nejkrásnější prohra v životě," prohlásil kouč Dánů.

Trnava/Praha - Na jedné straně hvězdy světového fotbalu Marek Hamšík či Martin Škrtel, na druhé brankář futsalu či prodavač novin. Slovenští fotbalisté porazili v přípravě na Ligu národů 3:0 reprezentaci Dánska, kterou ovšem tvořil slepenec amatérů z regionálních lig.

"Viděl jsem 24 hrdinů, které jsme povolali před osmačtyřiceti hodinami. Jsem pyšný a šokovaný z mých hráčů, kteří byli na trávníku. Podali perfektní výkon proti špičkovým hráčům světové úrovně," rozplýval se John Jensen.

Ani u něj by nebylo přesné napsat "trenér dánské reprezentace", přestože tým vedl. Stejně jako na hřišti chytal místo Kaspera Schmeichela z Leicesteru futsalový specialista Christoffer Haagh a třeba místo Christiana Eriksena z Tottenhamu se po trávníku proháněl prodavač z obchoďáku Anders Fonns, nebyl na lavičce ani regulérní kouč národního týmu Aage Hareide, ale Jensen.

Za všechno může spor dánských fotbalistů se svazem ohledně osobních a reprezentačních sponzorů, po němž se hráči rozhodli národní tým bojkotovat. Dánští funkcionáři necouvli a na Slovensko vzali raději borce ze třetích a čtvrtých lig, z nichž nikdo neměl zkušenosti z nejvyšší dánské soutěže… Ostatně do mužstva se nabídl i ministr financí. "Hlásím se do národních služeb jako tvrdý pravý obránce," napsal Kristian Jensen na Twitter.

Nakonec ho nebylo třeba. Dánové sice prohráli 0:3, ale neměli se za co stydět. "Nikdy nezapomenu na přístup těchto kluků na hřišti i mimo ně. Je to moje nejkrásnější prohra," svěřil se John Jensen, střelec dánského gólu z vítězného finále ME 1992. "Chtěl bych taky poděkovat slovenským fanouškům, kteří uměli našim hráčům i zatleskat. Viděl jsem, že nám po pětadvaceti minutách začali fandit, když viděli naše nasazení. Děkuju jim," zopakoval Jensen, který v devadesátých letech hrával i za londýnský Arsenal.

Příznivci v Trnavě skutečně ocenili i soupeře, přestože slovenští činovníci byli původně pořádně naštvaní, že nedorazí dánský elitní výběr. "Představovali jsme si to torchu jinak, mysleli jsme, že přijede silné Dánsko s kvalitními hráči. Pro nás by to byla velká výzva. Bohužel to dopadlo trochu jinak," posteskl si trenér Ján Kozák. "Ale i tak jsme chtěli vyhrát a otestovat některé hráče. To se podařilo," doplnil.

Samotní vítězové ovšem nijak nezářili. "Pro diváky to byl nezáživný zápas. Nejdůležitější bylo vyhrát, zvítězili jsme 3:0, ale to, že jsem dal gól futsalovému brankáři, vypovídá o zápase dostatečně. Celé je to trochu smutné," krčil rameny útočník Albert Rusnák.

Na faktu, že Christoffer Haagh přidal k padesáti startům za futsalovou reprezentaci i jeden za fotbalovou, to už ovšem nic nezmění. A možná nezůstane jen u něj, ve stejném složení by totiž Dánové měli nastoupit i v neděli v Lize národů proti Walesu…

Přípravné fotbalové utkání v Trnavě:

Slovensko - Dánsko 3:0 (2:0)

Branky: 11. Nemec, 37. Rusnák, 79. vlastní Fogt.

Slovensko: Kozáčik - Hubočan, Škrtel (83. Gyömbér), Šatka, Mazáň - Kucka (61. Greguš), Hrošovský - Rusnák (46. Mak), Hamšík (61. Duda), Weiss (67. Pačinda) - Nemec (46. Ďuriš).

Dánsko: Haagh - Vollesen (77. Ch. Jakobsen), N. Johansen, D. Nielsen, Bertelsen (71. Fönss) - Bannis (46. Hunsballe), R. Johansson (84. Ch. Christensen) - Höjbye (61. Fogt), Gaudin, Kempel (61. Holm Sörensen) - Offenberg.