VARsakr v Anglii. Představa, že nebudou špatná rozhodnutí, je utopie, řekl kouč Spurs

Pondělní londýnské derby v anglické fotbalové lize mezi Tottenhamem a Chelsea přineslo pět vstřelených gólů a jasné vítězství hostů 4:1, dalších pět branek však nebylo po kontrole u videa uznáno. VAR v dohrávce 11. kola zasahoval v málo vídaných devíti případech, které přispěly k protažení zápasu na 111 minut.

Stanice BBC na svém webu popsala zápas, v němž byli navíc vyloučeni dva hráči Tottenhamu a dva další museli kvůli zranění střídat, za jeden z nejneuvěřitelnějších v historii Premier League.

Deník Daily Mail charakterizoval dění na trávníku rovnou jako "carnage", neboli masakr.

A jiný britský list The Sun si s tímto výrazem pohrál a kvůli množství zásahů videa zápas označil za "VAR-nage".

"Bohužel, takhle nyní budeme fotbal sledovat a účastnit se ho. Nelíbí se mi to. Nelíbí se mi, když musím jen přihlížet. Nelíbí se mi celé to divadlo čekání na verdikt," prohlásil trenér Tottenhamu Ange Postecoglou, jehož svěřenci utrpěli první porážku v sezoně a přepustili první místo v tabulce Manchesteru City.

"Nejsem ale v pozici, abych to dokázal ovlivnit. Za 26 let kariéry jsem byl vždy ochotný přijmout verdikt rozhodčího, ať už špatný, dobrý, nebo jiný. A také jsem pár pořádných šoků zažil," mávl rukou australský kouč.

"Představa, že nikdy nebudou špatná rozhodnutí, je utopie. Nikdy k tomu nedojde, ale je to cesta, kterou všichni chtějí jít," doplnil.

Postecoglou nekritizoval konkrétní rozhodnutí v pondělním duelu. Také většina expertů se shodla, že VAR zasáhl správně.

A to například i v prvním poločase při trojité kontrole, kdy VAR nejprve odvolal gól Chelsea, následně jí přiznal penaltu za faul Cristiana Romera, jenž zároveň dostal rovnou červenou kartu.

Trenérovi Spurs spíš vadila dlouhá doba čekání na verdikt a také oslabení pozice rozhodčího na trávníku. Fanoušci na stadionu navíc na rozdíl od televizních diváků netušili, co se na hřišti odehrává.

"Pokud budou lidé všechno detailně zkoumat, aby se ujistili, že je všechno v pořádku, stejně nakonec nebudeme spokojení. Povede to ke spoustě postávání," namítal Postecoglou.

Za pravdu jeho slovům daly údaje statistické společnosti Opta, jež uvedla, že míč byl v tomto utkání ve hře jen necelých 48 minut.

Představuje to pouze 43 procent herní doby, což je nejméně ze všech utkání Premier League za poslední dvě sezony.

Na rozdíl od domácího trenéra jeho protějšku z Chelsea Mauriciu Pochettinovi množství kontrol nevadilo. Podle něj je zjevné, že systém funguje, a všechna rozhodnutí byla spravedlivá.

"Tohle je fotbal, jaký jsme chtěli, chtěli jsme technologii a teď je tady. Dříve jsem říkal, že VAR nechci, ale teď jsem jeho zastáncem. Jen musíme najít nejlepší způsob fungování, musíme se všichni snažit tento systém ještě zlepšit," vyzval Pochettino.

Debaty o VAR zastínily hattrick útočníka Chelsea Nicolase Jacksona a také vítězný návrat právě Pochettina na hřiště Tottenhamu, který během pětiletého působení v letech 2014 - 2019 vyvedl z průměru do bojů o nejvyšší příčky a do finále Ligy mistrů.

"Samozřejmě to bylo emotivní a vyvolalo to mnoho vzpomínek. Upřímně řečeno jsme ale potřebovali tyhle tři body, takže ano, bylo to na Tottenhamu, ale nebylo to díky tomu cennější," prohlásil argentinský kouč desátého týmu ligy.