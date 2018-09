V Česku jsem si prožil peklo, tvrdí gólman Chudý. Pláchl do Trnavy a rázem měl metrák

před 22 minutami

Jako v ráji si připadá fotbalový brankář Martin Chudý po odchodu z Teplic. Na severu Čech dostával pokuty za svá kila navíc, v Trnavě má konečně pokoj.

Trnava - Je jednou z tváří letního trnavského zázraku. Martin Chudý vychytal Legii Varšava i CZ Bělehrad a výrazně pomohl svěřencům trenéra Radoslava Látala k účasti v základní skupině Evropské ligy.

A co na tom, že má devětadvacetiletý brankář nějaké to deko navíc.

"Tři roky jsem kvůli tomu v Česku zažíval peklo. Dostával jsem pokuty i za 89 kilo. V podstatě to byl důvod mého odchodu z Teplic. Po příchodu do Trnavy jsem se za necelé dva měsíce dostal z 91 na 96 kilogramů a později jsem to dotáhl až na metrák," přiznává v rozhovoru pro portál SME.sk muž, jehož příjmení znamená v překladu do češtiny "Hubený".

Podle Chudého to na Slovensku funguje úplně jinak než v Čechách. Váží se sám a pochvaluje si, že má konečně pokoj. Svou hmotnost po poradě s trenérem brankářů pouze lehce upravil - nyní číslice na váze ukazují 94 kilo a gólman se prý cítí skvěle.

"To by mě ještě před dvěma lety stálo spoustu peněz a obrovskou psychickou zátěž. Každý z nás je trochu jiný, proto si ze své váhy nedělám těžkou hlavu. Somatotyp je hodně ovlivněný genetickými predispozicemi a já mám prostě hodně svalové hmoty," vysvětluje rodák z Považské Bystrice.

Svou erudici z oblasti správné výživy ovšem neaplikuje pouze na sebe, ale snaží se edukovat i ostatní. Přestože má maturitu ze stavební průmyslovky v Nitře, do odborných diskusí se klidně zapojí. Jak sám tvrdí, deset let se vzdělává "po vlastní ose".

"Návod na dlouhý a zdravý život máme a vyplývá z lokální, čerstvé a nezpracované stravy spolu s kvalitní životosprávou, jejíž součástí je dobrý spánek, eliminace toxinů, dostatečný pohyb, čistá voda či správné opalování v době letních měsíců pro získání vitaminu D3," vykládá brankář, který kromě Teplic prošel v Česku ještě Vlašimí a Duklou.

Spolu s dlouholetou přítelkyní Majkou dokonce sepsali dvě elektronické knihy s názvy Výživné sacharidové recepty a Sladké bez hříchu. Z nich pak vznikla jedna publikace Jak na sacharidy.

A na jaké laskominy si Chudý dává největší pozor? "V podstatě konzumuju stravu, která je kritizovaná oficiálními výživovými institucemi. Příklad? Třeba nedávný masivní a vykonstruovaný mediální útok na kokosový olej, a to bez vědeckých dat. Jenže neinformovaným lidem to stačí," pohoršuje se brankář Trnavy.

"Vědecká data a zkušenosti lidí přitom hovoří v drtivé většině něco jiného a podporují můj styl stravování. Musíme brát v potaz, kdo zmíněné instituce sponzoruje. Jsou to nadnárodní korporace, které ovládají většinu trhu a servírují nám rafinované rostlinné oleje, margaríny, cukrovinky plné jednoduchých cukrů a palmového oleje, slazené nápoje nebo cereálie. A právě tomu se vyhýbám," dodává Chudý.